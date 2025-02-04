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聯合報黑白集／沒有賀歲片的新年

聯合報／ 黑白集

大陸春節檔期電影票房再創新高。圖為貴州省遵義市一處影城顧客走過電影《哪吒2》海報前。 （中新社）
大陸春節檔期電影票房再創新高。圖為貴州省遵義市一處影城顧客走過電影《哪吒2》海報前。 （中新社）
今年春節，除了罷免紛擾，罕見地未推出「本土賀歲片」，也讓過年少了許多「年味」。反觀對岸，春節票房前三名，都由大陸本土電影包辦，其中動畫片《哪吒之魔童探海》已賣破百億台幣。一消一長，台灣電影現況令人憂心。

春節賀歲片曾是台灣過年期間特殊風景，國片、港片與西片三強爭霸，是許多人共同記憶。近年春節檔國片票房還算差強人意，直到去年，還有三部國片在春節上映。今年國片全面棄守春節檔，無異於一記警鐘。

對岸賣座前三名電影，《哪吒》、《封神》取材自中國神話故事，《唐探》背後，則是華人在歐美打工辛酸史。這些養分，都非對岸專利。封神主要演員費翔、吳興國，都是從台灣演藝圈走出。題材、優秀電影人都不缺，究竟缺什麼，答案很清楚。

國片品質不差，市場卻難開展，有受串流影音平台影響，也有內部因素。本土市場有限，不少國片卻因意識形態刻意「去中」，自絕於華人市場。到對岸發展的影視工作者，甚或得承擔統獨、政治壓力。「賀歲片」題材受限又無市場，只能逐漸被淘汰。

年前朝野預算大戰，文化部長李遠曾發出「台漫二○二七超車日韓」豪語，只成為笑柄。從《哪吒》、《封神》的成功看，國片題材自我設限，連對岸車尾燈都看不到，如何奢談超車日韓？

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