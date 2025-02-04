聯合報社論／川普增稅與DeepSeek：誰有助益全球經濟？

美國將課徵加拿大、墨西哥和中國大陸高關稅。 美聯社 台股開春紅盤翻綠，受到兩條金蛇影響，一路震盪重挫。這兩條金蛇，一是美總統川普宣布對加、墨和中國商品增稅，並揚言對台灣晶片加增百分之百關稅，導致市場恐慌。另一條金蛇，則是大陸新創公司DeepSeek（深度求索）推出低成本ＡＩ推理模型，對輝達及台積電等晶片產業鏈造成重擊。但兩條金蛇對全球經濟的危害及助益顯然大不相同，值得探討。

中國大陸、墨西哥、加拿大是美國前三大貿易國，川普卻率先拿自己的貿易夥伴祭旗，從任何角度看都是粗暴的作法。對墨、加兩國商品增稅廿五％，理由是美國毒品及非法移民多經由兩國進口，這種藉口未免太淡化美國自身的責任。何況，打擊犯罪大可透過跨國合作掃蕩，川普卻選擇以不相干的增稅手法施壓鄰國，擺明了就是高高在上的「川皇」姿態，民主美國的平等精神被棄之於地。

川普宣布增稅後，加、墨兩國相繼宣布將針對美國商品加課關稅，作為報復。中國大陸則揚言向世貿組織提起訴訟，並採取反制措施，以維護自身利益。對此，白宮又拉高態勢，稱如果任何國家對美國實施報復性關稅，美國會進一步提高關稅。川普也沒放過歐盟，聲稱他打算對歐盟提高關稅，因為歐盟「對我們很不好」。在這種氛圍下，全球自由貿易秩序如同被澆上汽油，不知何時將陷入一片火海，政府和企業都必須及早做好因應準備。

對台灣而言，更應提高警覺的，是川普宣稱「對晶片加徵關稅」的恫嚇何時將付諸行動。川普近日邀輝達執行長黃仁勳會面，外界無法得知黃仁勳向他作了什麼建言，但川普會後仍強調：「我們終將對晶片加徵關稅」。除非美國科技業能對川普提出有力的說服，否則以其蠻幹作風，挾著「讓美國再次偉大」的狂妄咒語，他必然以蹂躪其他國家的產業為樂。

川普曾數度點名台灣「竊取美國晶片事業」，並不滿前總統拜登對台積電赴美設廠大手筆補助，揚言取消。他的商務部長盧特尼克，近日在參院的任命確認聽證會中兩度提及台積電，說台積電某種程度從美國手上「奪走」了英特爾開創的晶片產業，並表示反對《晶片法》的無條件補助。這些扭曲事實且充滿敵意的論調，一旦付諸行動，將是台灣半導體業的大噩夢。

相形之下，DeepSeek一推出即震撼全球晶片市場，導致輝達和台積電股價重挫；但經過數日沉澱，它的實際品質與效能也獲得更多的釐清和肯定。一開始，外界對它的質疑集中在它是否涉及抄襲，以及其開發成本是否如它宣稱之低廉；這兩點，基本上已無太大疑義。主要是，DeepSeek是屬於「開源型」人工智慧系統，符合「使用自由、研究自由、分享自由、修改自由」等四大自由標準，表現了高度透明性和重現性。也因此，連一開始指控它抄襲的OpenAI，其執行長奧特曼稍後也承認自己站在「歷史錯誤的一方」，因為他們的產品採取的是「封閉模型」。

更值得注意的是，儘管輝達股價受到重挫，但該公司以積極態度看待這次衝擊。輝達認為，DeepSeek「完美闡釋」了運作ＡＩ模型的新方法，輝達將它納入其平台使用，讓開發者能有全新選擇；如此一來，消費端也會需要更多輝達晶片。同樣的，微軟也宣布將DeepSeek納入旗下平台，認為這些技術創新最終將被大量應用。

川普加稅打亂全球秩序，只為滿足大國的權威欲，不顧此舉可能對美國企業和消費者帶來衝擊。相形之下，DeepSeek雖扛著中國的紅色標記，卻可望為全球平民大眾打開通往ＡＩ之路。