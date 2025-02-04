經濟日報社論／台灣如何因應川普的貿易戰？

美國總統川普一日一驚嚇，果然發動新一輪關稅戰，針對中國、加拿大和墨西哥加徵關稅。美聯社

美國總統川普一日一驚嚇，果然發動新一輪關稅戰，針對中國、加拿大和墨西哥加徵關稅，而台灣雖未直接被列入首波制裁名單，但由於對美國的貿易順差高達600多億美元，加上美國高層官員對台積電的言論，台灣的經濟環境勢必受到嚴峻考驗。

這場貿易戰的核心問題在於川普的經濟政策並非單純的貿易調整，而是帶有強烈的政治意圖。他的邏輯簡單而直接，誰從美國賺錢最多，誰就該受到懲罰。

這種基於赤字導向的思維，讓即使是美國的長期盟友也無法倖免。加拿大和墨西哥被加徵25%關稅，中國則被課以10%關稅，而美國內部經濟學者普遍擔憂，這樣的措施將導致物價上升、通膨惡化，甚至可能讓北美經濟一體化終結。

川普的關稅戰對台灣而言，最直接的影響是兩個產業：半導體與傳統製造業。其中台積電早已被美國政府視為戰略資產，川普政府的官員多次表達對台積電的「不滿」，認為美國過於依賴台積電，而台積電則「奪走了」美國的半導體產業，甚至傳出美國可能對台積電課徵100%關稅的消息。美國未來必將持續施壓，逼迫台積電加大對美投資，甚至可能進一步要求台灣讓出部分晶片技術。

至於傳統製造業，一旦美方決定以縮小逆差為優先目標，台灣的紡織、鋼鐵、工具機等產業都將首當其衝。如果美國進一步對台灣加徵關稅，將迫使許多台灣企業重新調整供應鏈，甚至可能逼使部分企業將生產基地遷往其他關稅較低的國家。

此外美國貿易政策帶來的全球供應鏈變動，尤其當歐盟也可能被納入關稅戰時，全球貿易的流動模式將發生劇變，台灣勢必需要重新思考出口市場的布局。

面對這場貿易戰，台灣不能再陷入內耗，應該迅速採取戰略性應對措施。首先是重新定位台美關係，避免盲目依賴。台灣長期以來將美國視為最重要的貿易夥伴，但川普政府的做法已清楚表明，貿易順差對台灣來說，並不是一個保障，反而可能成為美國打擊的理由。政府應該考慮在國際貿易上更積極布局其他市場，包括加強與東協、歐盟等地的合作，降低對美依賴。

同時台灣需要與美國進行更高層級的談判，而非僅限於商務部門。美國政府在考量關稅政策時，往往不只是基於經濟因素，還包括戰略與政治考量，因此台灣需要更高層級的外交運作，確保自身利益不會輕易被犧牲。

過去幾年，台灣在國際局勢中選擇站在美國陣營，但如今川普政府對台灣的態度並未給予特別優待，這應該促使台灣重新評估與中國的關係。台灣過去過度仰賴美國的保護，導致兩岸關係緊張，而如今美國不再單方面護台，這使得台灣在貿易戰中更難尋求緩衝空間。

面對中國，政府應該考慮採取更務實的對話方式，至少在經貿上與中國建立一定程度的合作，以降低關稅戰的衝擊。兩岸經貿關係並不等於政治屈從，而是經濟戰略的一部分；若能穩定對中國的出口市場，台灣在面對美國施壓時，將擁有更多談判籌碼。

政府要認真現實，團結國內，避免內部消耗。台灣的政壇目前陷入嚴重的內耗，朝野雙方的攻防戰已讓決策效率大幅下降。在全球貿易環境面臨巨大變局之際，台灣的執政團隊應該優先考量國家利益，而非黨派鬥爭，政府應儘速召集經貿專家、企業代表，制定清晰的對策，並且讓朝野各黨達成共識，以免在關鍵時刻陷入內部爭鬥，錯失應對的機會。

川普的貿易戰不只是單純的經濟手段，更是一場涉及全球政經布局的較量。台灣在這場戰爭中的角色，並非只是被動接受，而是應該積極調整自身戰略，才能確保經濟發展的穩定。