聯合報黑白集／開工即開戰

罷傅團體「微光花蓮」發起罷免立法院國民黨團總召傅崐萁活動，目前已收到7167份連署書，3日上午9時送件，「搶頭香」成為第一個至中選會送件的民團。 圖／微光花蓮提供 大年初六，各行各業喜開工，民進黨卻拚開戰。綠營今天將送交各地罷免藍委連署書，行政院也針對選罷法修法提出覆議，儘管台北市長蔣萬安、民眾黨代理主席黃國昌紛紛呼籲賴清德總統懸崖勒馬、減少對立，但民進黨一手談和解、一手推罷免，烽火連天，註定開工日即開戰日。

立法院會日前三讀修正選罷法「連署加嚴版」，年關下班前最後一刻送抵行政院；行政院則緊急加開臨時院會拍板覆議案，並在春節最後一天送交立法院，大罷免已急如星火。

立法院今天開工將處理覆議案，十五天內須做出決議，即使覆議案最後遭在野黨否決，賴總統仍有十天時間公布新法，法案公布後第三天生效，推估新法最快將在二月中下旬生效；新法生效前啟動的罷免案仍適用舊法，連署無須附身分證影本，有利衝高第一階段連署件數，為大罷免添油加柴。

台南市南鯤鯓代天府抽出今年國運籤：「一重江水一重山，誰知此去路又難，任他改求終不過，是非終久未得安」，廟方解讀為「下下籤」，預告蛇年動盪不安。其實占卜符籙，不必言信。但政局內耗，百廢待舉，在杯葛—覆議—釋憲—罷免的執政模式下，不問籤詩，民眾也知去路山水重重，難行難安。賴政府當家鬧事，不問蒼生問賴神，結局註定勞民傷財，勞的是民進黨、傷的是全民財產。