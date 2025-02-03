經濟日報社論／2025科技發展趨勢與挑戰

AI示意圖。路透

美國川普總統強勢回歸，為2025年新的世界局勢拉開序幕。不僅全球地緣政治受到衝擊，正處於快速變革的高科技產業在AI的迅猛發展下，也有新的變化。如何掌握可能的契機因勢升級轉型，正考驗著企業領導者的智慧。

小龍年降臨，以下幾個趨勢值得關注：首先是人工智慧（AI）的全面滲透。AI在2025年將持續進化，從「輔助決策」邁向「自主決策」，應用領域將更廣泛，並滲透至工業、金融、醫療、零售等產業。自主學習的AI將驅動無人駕駛、智慧製造等領域。而隨著AI技術發展，如何確保其透明度和合規性將成為重要議題。

其次是半導體技術的持續創新與高階製程突破。半導體仍是驅動全球高科技產業發展的核心，2025年預計3奈米及以下的高階製程將成為主流，推動AI運算、自駕車、5G／6G通訊等領域。台積電（2330）、三星、英特爾等企業的競爭將加劇，並持續擴大全球大產能布局。

再者是低軌道衛星與6G通訊技術的發展。隨著SpaceX等企業推動低軌道衛星商業化，未來通訊技術將進入無縫連接的時代。6G通訊預計在2030年全面應用，2025年將進入大規模研發測試階段，提供更高的頻寬、更低的延遲，支持智慧城市、物聯網、元宇宙等應用。

此外，工業元宇宙也將崛起，改變製造業模式，透過虛擬實境、擴增實境（AR）、數位孿生，以及機器人技術，實現智慧工廠。2025年全球製造業將加速採用數位化技術，提升生產效率與減少成本。

隨著全球對健康的重視以及高齡化，生物科技與數位醫療的融合將成為下一波技術革命。AI輔助診斷、遠距醫療、個人化醫療將進一步發展，2025年精準醫療將推動醫療保健的升級。

另值得注意的是，川普雖然終結綠色新政，但各國政府對於碳中和的政策預計將持續推動，科技企業開始將ESG（環境、社會、治理）納入營運核心。2025年，綠色能源技術將大幅成長，並驅動低碳經濟的發展。

這些趨勢為台灣產業升級轉型帶來多樣化的機會。首先是AI在醫療、製造與智慧家居等領域的滲透，為企業提供多元化應用契機。如何結合台灣的硬體製造能力，進一步投入AI應用與軟體開發，形成整體解決方案，是當務之急。

其次，硬體研發與製造是台灣的強項，加入健康科技的深化，也為智慧醫療帶來更多的契機。如結合AI與物聯網技術的健康監測設備和數位治療工具、透過AI輔助醫療檢查與健康照護的創新產品，以及運用台灣的醫療數據資源優勢，發展新一代健康照護產業。

不過，面對這些機會，台灣也有許多面向需要克服。首先是軟體開發及數據治理的挑戰。在AI演算法和應用層面，台灣與美國仍有差距。在數據治理與隱私保護方面，AI的發展要求強大的數據治理能力，台灣需建立符合國際標準的數據管理與隱私保護框架。

而高階機器人需要整合感測、運算與AI，台灣在系統整合的整體實力仍需加強；尤其與美日韓等國的知名機器人品牌相比，台灣需提升全球市場中的品牌影響力。

在智慧醫療及健康創新產品方面，國際法規與認證都有門檻，不同國家各有法規要求，而健康數據的高度敏感性對數據安全與隱私保護有更高的要求。在永續發展科技方面，面對歐美與中國企業的綠能技術競爭，台灣需保持創新與技術優勢。

不過，雖然形勢嚴峻，也為台灣帶來轉型的多元契機。未來，除了在軟體開發、數據治理及高階機器人系統整合上需持續創新升級，也需要積極建構國際化的數據管理與隱私保護，加強技術整合能力，並且在智慧醫療與永續科技領域，克服法規與資本門檻，才能夠在全球科技競賽中占得先機。