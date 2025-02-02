聽新聞
0:00 / 0:00
聯合報黑白集／兩億對兩百億的高下
台北股市明天將開紅盤，但台灣股民卻因中國大陸科技公司發表的DeepSeek（深度求索）ＡＩ模型Ｒ１，過了一個充滿懸念的年。
DeepSeek撼動全球，主要是它繞過使用鉅資及先進晶片堆疊出算力的傳統思路，僅花了約台幣兩億元，即開發出足與OpenAI匹敵的產品。這也讓剛宣布投入五千億美元打造ＡＩ大基礎建設的川普感到難堪。
第一時間，數發部也被掃到「颱風尾」。網民直言，大陸找了幾個天才，用台幣兩億元煉成DeepSeek；反觀台灣前「天才ＩＴ大臣」唐鳳，用兩百億堆砌豪華數發部，卻只開發出「點麵線」App。
與此同時，OpenAI大股東微軟，包括股價一度重挫的輝達，都在相關產品中加入DeepSeek-R1，讓客戶可以用來設計和管理ＡＩ程式。但一傳出OpenAI指控DeepSeek盜用模型，美國海軍及我數發部便立刻發表聲明，要求大家避用。當唐鳳以低階手段讓DeepSeek繞過自我審查談六四事件，讓一堆青鳥嗨翻天，卻也反證了它的開放性。
討厭DeepSeek的人可以找到各種理由貶抑它，卻無法回答一個最根本的問題：為何對岸能開發出開源及開放模型，且幾乎免費；美國ＡＩ產業卻在構築資本及技術壁壘，並唯利是圖？
當對岸兩億的DeepSeek讓美國科技巨頭顫抖，而我國兩百億「點麵線部」卻只能選擇當隻鴕鳥或站在巨人陰影底下，失去小龍的靈動。如此，如何面對ＡＩ發展的巨變？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言