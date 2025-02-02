聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／兩億對兩百億的高下

聯合報／ 黑白集

中國新創公司深度求索（DeepSeek）的人工智慧（AI）模型。（路透）
中國新創公司深度求索（DeepSeek）的人工智慧（AI）模型。（路透）
台北股市明天將開紅盤，但台灣股民卻因中國大陸科技公司發表的DeepSeek（深度求索）ＡＩ模型Ｒ１，過了一個充滿懸念的年。

DeepSeek撼動全球，主要是它繞過使用鉅資及先進晶片堆疊出算力的傳統思路，僅花了約台幣兩億元，即開發出足與OpenAI匹敵的產品。這也讓剛宣布投入五千億美元打造ＡＩ大基礎建設的川普感到難堪。

第一時間，數發部也被掃到「颱風尾」。網民直言，大陸找了幾個天才，用台幣兩億元煉成DeepSeek；反觀台灣前「天才ＩＴ大臣」唐鳳，用兩百億堆砌豪華數發部，卻只開發出「點麵線」App。

與此同時，OpenAI大股東微軟，包括股價一度重挫的輝達，都在相關產品中加入DeepSeek-R1，讓客戶可以用來設計和管理ＡＩ程式。但一傳出OpenAI指控DeepSeek盜用模型，美國海軍及我數發部便立刻發表聲明，要求大家避用。當唐鳳以低階手段讓DeepSeek繞過自我審查談六四事件，讓一堆青鳥嗨翻天，卻也反證了它的開放性。

討厭DeepSeek的人可以找到各種理由貶抑它，卻無法回答一個最根本的問題：為何對岸能開發出開源及開放模型，且幾乎免費；美國ＡＩ產業卻在構築資本及技術壁壘，並唯利是圖？

當對岸兩億的DeepSeek讓美國科技巨頭顫抖，而我國兩百億「點麵線部」卻只能選擇當隻鴕鳥或站在巨人陰影底下，失去小龍的靈動。如此，如何面對ＡＩ發展的巨變？

社論

延伸閱讀

是福不是禍？DeepSeek重挫輝達股價 科技大咖解答：市場誤會了

DeepSeek暴紅掀資安風暴 美禁海軍使用 德國說重話了

彭博：美國防人員為用DeepSeek 辦公電腦連中國伺服器

OpenAI：已掌握DeepSeek盜用其訓練模型證據

相關新聞

聯合報社論／莫讓「促進朝野和諧」成為最大詐騙訊息

春節期間賴總統到各地發福袋，並化身「反詐大使」，要民眾「小心詐騙訊息」。他除夕發表「朝野和諧」的願望言猶在耳，但從年前到...

聯合報黑白集／兩億對兩百億的高下

台北股市明天將開紅盤，但台灣股民卻因中國大陸科技公司發表的DeepSeek（深度求索）ＡＩ模型Ｒ１，過了一個充滿懸念的年...

經濟日報社論／美對大陸關稅政策 當心反效果

《紐約時報》著名專欄作家、曾以《世界是平的》一書揚名立萬的湯馬斯．佛里曼，訪問中國多次，對中國相當了解，算是半個「中國通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。