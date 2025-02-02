聯合報社論／莫讓「促進朝野和諧」成為最大詐騙訊息

賴清德總統（前排左）日前在台南市東區關帝殿發福袋。本報資料照片 春節期間賴總統到各地發福袋，並化身「反詐大使」，要民眾「小心詐騙訊息」。他除夕發表「朝野和諧」的願望言猶在耳，但從年前到年後，朝野對立卻日趨激烈。心口不一的「促進朝野和諧」，會不會成為今年最大的詐騙訊息？

根據警政署去年八月架設的「打詐儀錶板」統計，國人每月被詐騙金額皆在一百二十億元以上，平均一天四億多元。五個月來，累積已超過六百億元；以此推估，去年台灣民眾被詐騙金額超過千億。可見詐騙是嚴重的社會問題，總統不能不重視。

總統親上火線宣講反詐，一方面反映近年政府打詐無能，導致詐騙集團日益猖獗，台灣儼已成為「詐騙之島」，民進黨難辭其咎。另一方面，賴清德過年發福袋時口頭宣揚「促進朝野和諧」，但綠營民代和側翼卻在街頭巷尾大力推動「大罷免」，散發各種假訊息欺騙民眾，這不也是另一種形式的詐騙？

總結過去一年的朝野關係，可謂「烽火連天」。民進黨及其側翼最近發動的大罷免，更把朝野對立情勢推到了頂點。行政院長卓榮泰年前受訪，挑釁地對在野黨喊話：「敢倒閣嗎？」目的在為年後另一波政治爭鬥添加柴薪。可以預見，未來幾年國內政情將陷於無止境的紛擾。政治內耗，國家前進的力量自然被抵銷。

春節期間，發生兩件與台灣息息相關的國際大事。其一，美國總統川普宣布對全世界發動關稅戰，並點名要對台灣晶片製造業課徵高額關稅。其二，中國大陸在晶片遭層層封鎖下，發表「DeepSeek」人工智慧模型，震撼全球，包括台積電內在的西方高科技公司股價應聲下跌。國際間的AI角力，自此將進入不同型態的爭霸。

看到這些國際政治、經貿戰略改變與重組，不能不讓人對台灣的處境感到憂慮。經濟大勢已取決於人，而內部政治紛擾又失去理性，更將使台灣在瞬息萬變的情勢中失去方向感和及時應變的能力。賴總統希望「朝野和諧、社會團結」，卓榮泰則忽而挑釁在野「不敢倒閣」，忽而改口說要「冷靜一下」、「全力促進朝野和諧」，到底哪一句是出於真心？

主政者徒有口頭宣示，並不能化解民眾疑慮。賴清德當選總統的感言，也曾宣示「希望未來朝野能一起團結合作」；就職演說則說希望「行政立法協調合作，共同推動國政」；國慶演說上，再提到「朝野合作」和「黨團協商」。一次又一次的宣示後，大家迎來的，卻是一波又一波的朝野衝突。這次的「促進朝野和諧」宣示，真的會說到做到嗎？

面對朝野之爭，民進黨不斷指控是在野黨為反對而反對，甚至抹紅藍白兩黨是「貫徹習近平指示」。追根究柢，其實是賴政府不願面對「朝小野大」的事實，堅持把政權「全盤端走」，才是朝野關係無解的根本因素。賴政府為掩蓋自己的無能，除利用行政權硬拗，並發動側翼製造假訊息挑起對立。簡言之，就是「輸不起」。

事實上，賴總統若有心促進朝野和諧，可以做的事很多。例如，外界曾一再建議，賴總統應盡速召開「政黨國是會議」；面對行政／立法僵局，總統也有「院際糾紛協調權」可以施展。至於朝野對法案、人事案的歧見若無解，則「少數服從多數」，是民主國家解決爭端的不二法門。賴總統如果對這些途徑都置若罔聞，他一味呼籲「朝野和諧」，當然都是枉然。

賴總統若自己不能「言行合一」，卻要人民對詐騙提高警覺，都只是空話。朝野對峙繼續加劇，輸的都是台灣前進的契機。