經貿狂潮來了，政府應變也要升級

今年的經濟關鍵詞就是「貿易」。川普一上任，先宣布對加拿大和墨西哥祭出百分之廿五的關稅大刀，接下來中國大陸也將有百分之十的關稅加徵等著接招。台灣是外貿導向的經濟體，在這波風暴中必然受到衝擊。有企業已開始思考異地遷廠，有的計畫赴美投資，連台積電都要擔心拜登承諾的晶片補貼額度是否會被刪減。

一旦關稅戰全面爆發，全球貿易量必然減少，通膨壓力爆發，各國貨幣政策都得調整，將掀起全球金融巨浪。川普上屆任期力推企業「離開中國」，現在則是號令大家「前進美國」。台灣半導體產業擁有先進製程的領先技術，又有完整供應鏈，將難逃先進製程被要求提前遷至美國的壓力。

台灣去年靠著AI優勢，全年外銷訂單達五八九五點四億美元，衝上史上第三高。如果不算香港的話，我對美國出口額，已超越中國大陸。此一結構變化，固然減少了中國市場的依賴；但對美貿易順差急劇擴大，難保不被川普政府盯上。川普對墨西哥加課重稅，我在墨國設廠的企業將深受其害，也讓供應鏈重新布局難度升高，這都是美國政策捉摸不定之害。

主計總處統計，我國去年經濟成長率為百分之四點三，表現不錯。若進一步觀察，第一季ＧＤＰ成長百分之六點六，第二季百分之四點八，第三季百分之四點一，第四季百分之一點八，呈一路下滑的趨勢。因此，並沒有太樂觀的本錢。

今年的內在挑戰，是台灣能源政策的傾斜，如何確保生產所需的基建電力不虞匱乏，這是台灣資通供應鏈的一大隱憂。如果年後水電雙漲，除了推升物價，也將侵蝕產業的競爭力，但賴政府始終無法提出合理的對策。更值得注意的是，台灣半導體產業表現固然光鮮亮麗，但許多傳統產業勢必無法因應內外鉅變而萎縮，乃至有大量員工失業。這些要如何因應，執政者不能再假裝若無其事。

台灣要如何因應川普的索求，經濟部只簡單回應：「將擴大對美採購天然氣」。就這麼黔驢一招，怎足以應付複雜萬端的衝擊？