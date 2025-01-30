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詐騙進入AI時代，民眾理財覓職要當心
適逢「驛馬蛇年」，新年期間無論老少荷包都「麥克麥克」，每個人都想「博個好彩頭」。面對萬物齊漲大環境，也有不少人想換高薪工作。這些想望，都是人性，但別忘了，詐騙集團也將鎖定這類人性伺機而動。
詐騙猖獗早不是新聞，春節前賴清德總統前往警政署宣示實施「打詐綱領2.0版」，先誇警方偵破詐欺數超越前一年，未料話鋒一轉狠酸破案率僅百分之一點三，也宣告警方這個蛇年不好過。
去年金融犯罪調查師陳梅慧車禍致死，引發社會惋惜與質疑。其後，「國民奶奶」譚艾珍遭詐，更向賴政府示警打詐綱領的空虛。隔海，大陸演員王星遭人以參與泰國拍攝演出為由，綁到緬甸妙瓦底詐騙園區，更可見跨國詐騙已無分國界且手段翻新，無孔不入。
譚艾珍與王星被騙都與「貪念」無關，而是被量身定作了下套劇本，即使當事人懂得查證，詐團也已設好虛假網頁和電話，讓你逃不出輪迴部署。就算受騙者定時向家人報平安、傳定位，也無法逃脫跨國軍警及黑道的控制，稍一不慎，即可從天堂進入地獄。
諸多命理師鐵口直斷，蛇年難有財庫，又是驛馬年，有些生肖需要「動之求財」，可嘗試遠赴外地等走動工作類型。此類言論，勢將被詐團利用來打動一些想要換工作者，泰緬詐騙園區就等著收這類人。
對於詐騙似是而非的認知，也可能成為遭詐助力。例如，許多人以為詐騙園區只存在於緬北，但王星案讓外界見識到緬北只是冰山一角；泰緬寮柬三不管地帶的妙瓦底、大其力，甚至菲律賓、杜拜等地也林立詐團，且布局更細密、手段更殘暴，更難營救。
賴總統說將擴大防詐戰線，加強監管數位經濟產業，並透過公私合作從源頭遏止詐騙。如此，未必真能遏阻跨國界的AI新型式詐團，除非各國將詐團視為恐怖組織並聯手嚴打，才有可能斬草除根。在此之前，也只能提醒國人，蛇年多變，千萬小心如蛇般絲滑而冷血的擄人詐騙手段。
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