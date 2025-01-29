金蛇在天：內外震盪年，謹慎不悲觀

金蛇開春，美國總統川普就任為世界政經秩序帶來震盪，卻也為俄烏及中東戰爭帶來和平轉機。人們一方面憂懼，一方面也有所期待：驚恐的是既有秩序遭到破壞，期待的是和平到來。當全球大環境渾沌未明，國內的小環境亦憂喜交加；憂的是朝野鬥爭未休，將起的大罷免潮將更撕裂社會，喜的是AI產業榮景可期。

國際大環境取決於人，人們只能冷靜觀察，做好最充分的準備。國內小環境則操之在己，主政者要抓穩執政方向，積極創建社會及經濟發展的條件，切勿在惡鬥中消磨了國家元氣。如果政府在有餘裕時不作長期計議，俟非預期的變故排山倒海而來，必定左支右絀，狼狽不堪。賴政府就任八個月，多數時間在朝野煙硝中度過；今年如果再虛耗下去，百姓感受不到政府存在的價值，不怕民心思變嗎？

賴政府就任後，執政黨屢屢在國會吞敗，旋即利用覆議、釋憲、暫時處分等手段阻擋，使得政局原地踏步。接下來，綠營發動的「大罷免」已在各地點燃，藍營也被迫發動罷免綠委反制。一旦戰火四處燎原，台灣今年一整年都將籠罩在「仇恨之火」中，社會撕裂對立，誰也別想過安寧的日子。這點，是金蛇年最大的凶兆。

身為少數政府，卻不願妥協承認國會結構反映的新民意，是國內情勢震盪的主要來源。民進黨擅長政治操作，將事理拗得是非不明，但日復一日的對峙，對國家、對人民都沒有好處。年假前，在賴總統示意下，民進黨團將「憲訴法」向憲法法庭聲請暫時處分；誰料八位大法官有三人請假技術性迴避，使該案無法開會評議，司法院雖然澄清，但似有若干心智清明的大法官拒絕再當執政黨工具，不想為此類無理要求背書。

政治人物很難自動停止徇私，但只要社會正義之士勇敢發聲，公職人員保持正直信念，都能以自己的方式阻止情勢惡化。正因為如此，儘管金蛇年將是個躁動動盪的一年，人們仍可以保持樂觀，相信台灣不會一路沉淪。