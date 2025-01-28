聯合報社論／川普對陸談判有信心，台灣更要好自為之

華爾街日報引述知情人士稱，川普已告知幕僚希望上任百日內訪問中國大陸，盼加深與大陸國家主席習近平的關係。 路透 美國總統川普重返白宮後，更明確地說出了他對台灣議題的想法。他受訪時表示，有信心藉由談判與北京達成協議，防止台灣遭中國大陸入侵。川普的信心，來自他與大陸領導人習近平「非常好」的關係；而美中就台灣議題達成協議的關鍵，就是關稅。然而，看到川普對美中談判的滿滿信心，台灣更要好自為之了。

相對於美國前總統拜登四度表態防衛台灣，川普一直不願正面回答是否出兵護台。他對全球地緣衝突的態度，就是談判、關稅和交易，出兵並不在其選項之中，從俄烏戰爭、以哈戰爭乃至台海衝突都不例外。以哈在川普上任前達成停火協議，雖引發川普和拜登搶功，但川普確曾放話警告哈瑪斯：若不能在他上任前談成交易，一場大災難將爆發。川普也威脅俄羅斯，若不與烏克蘭達成協議結束戰爭，美國將對俄國商品徵收高額關稅並實施制裁。

面對台灣可能遭到封鎖，川普去年十月曾警告，如果中國「進入台灣」，將對中國加徵一五○％到二百％的關稅。現在川普依然強調，可以用關稅和中國達成協議，阻止中國擴張領土。問題是，在川普的談判和交易中，台灣有沒有任何自主權？美國前國務卿布林肯曾露骨說，「在國際體系中，如果你不上桌，你就得上菜單」。台灣顯然上不了川普的談判桌，難道只能變成美中餐桌上的菜單？

川普極度凸顯國際關係中的個人角色，甚至以領導人間的私人關係取代傳統建制的國家角色。偏偏川普善變易怒，難以捉摸，讓其對外政策容易陷入不穩定的風險。川普形容：中國是極具野心的國家，習近平也非常有野心，兩人就像朋友一樣。川普毫不掩飾自己對盟邦領土的覬覦，卻想用關稅阻止中國對其所謂固有領土的野心，不會太矛盾嗎？川普宣稱基於國家安全和全球自由的利益，美國絕對要擁有格陵蘭島，甚至不惜動武奪取時，這不是也在為中共對台灣動武找藉口嗎？

川普有信心與習近平達成協議，除因為川習關係「非常好」之外，也因為美國手上有中國想要的「一桶金」，而中國不想被課高關稅。川普相信，關稅是美國對中國的強大力量，可讓中國願意達成交易。但川普有沒有想過：中國的關稅報復也會傷害美國經濟？尤須注意的是，中共把台灣問題看作是中國核心利益中的核心，恐怕不會拿原則問題做交易。

中共為避免關稅戰，表明願意與川普談判，達成交易，但底線並未退讓。繼川習通話後，大陸外長王毅也應約和美國國務卿魯比歐通話，說明中共將在不踰底線的前提下，和美國做必要的交易。過去魯比歐因嚴詞批評中共，兩度遭中共制裁，現在中共避不開魯比歐，只能繞過制裁，務實交往。不過，王毅在通話時，以罕見的嚴厲措詞要魯比歐「好自為之」，顯示中共對美談判交易在涉及國家核心利益上，仍將堅持底線思維。

魯比歐上任前曾表示強烈支持「豪豬戰略」，讓侵台代價遠高於可能獲得的利益，達到嚇阻中國的效果。而美國新任國防部長赫塞斯則強調，要重建嚇阻力，並與印太盟友合作，對抗中國大陸的軍事威脅。但是，他說不清楚如何捍衛台灣，或該不該協防台灣。魯比歐和赫塞斯的說法，與川普用談判、關稅和交易防止中國侵台，不盡相同。可以確定的是，川普作為交易者，不會為台獨衝動埋單；反倒是菜單上的台灣，若成為川普大交易的籌碼，也不令人意外。

川普2.0，各國都在謹慎因應，台灣更要好自為之。