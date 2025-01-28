經濟日報社論／川普2.0時代的全球政經風險

美國總統川普。美聯社

川普於20日宣誓就職美國總統以來，驚奇連連；各國政經界最關注狂人重拳，將會擊向何方。川普的一貫矜誇與變化多端，在於他深諳人性弱點與談判情境的營造；例如最近他曾私下表態，要在百日內與習近平總書記親自見面，就是值得追蹤、觀察的策略運作。

打從川普1.0的就任前，一連串的軍事布局和細節規劃即成為各國領導人搶接電話，希望與總統當選人磋商的議題。到了川普2.0，第一時間於佛州豪宅內接見加拿大總理杜魯多，以及遠從西班牙兼程趕來的安倍夫人安倍昭惠；但川普跟日本新任首相石破茂的通話時間，卻僅只五分鐘。像這樣露骨的親疏對待，不全然在反映私交與他個人的好惡；而在以看似的表面拉攏與賞賜，實質傳遞出權力尊卑與全球架構的大洗牌。

川普在2017年的就任首日所簽發總統命令，就是退出TPP和京都氣候協議；同時也終止美國再有任何多邊自貿協議的參與，徹底打破自冷戰結束以來，經貿優先跟全球一體化的發展路線。面對川普2.0，同樣招式再現，美國已退出巴黎氣候協議和WHO，由此我們可以探討之後的必要準備與該有的心理預期。

首先，過去八年間，美國兩黨的共同立場，基本貫徹川普首任的政策主張，從壓制中國崛起到軍事布局，益發明確；換言之，在「美國優先」的思考之下，不僅可以從各類國際組織與世界秩序的維護責任，做成戰術性後退；兩黨共識都堅持以經濟控盤的力道，從高關稅、金融網絡的封鎖到全面禁運，來帶動協商談判的推進。

其次，川普與拜登都堅持盟邦擴大軍備支出。川普2.0則可能會更進一層，於任一雙邊關係中都要能取得絕對主導；川普可能為了極限施壓，不惜搭配機動武力的威嚇，但對景氣循環的帶動卻很有限；何況援助烏克蘭的軍需耗費，迄今只讓美國軍工產業的能量，恢復不到七成。諷刺的是，在軍備擴張與區域衝突增加後，即使造成社會凋敝，尤其是人權價值破滅，也都在所不惜。

準此觀之，川普就職前的談話，舉凡不排除出兵格陵蘭跟奪回巴拿馬運河區的管理權；甚至馬斯克也接連點名批判盟邦領導人、執政黨是否適任。川、馬兩人正是利用美國與盟邦在體量上的不對稱性，以及在媒體與社群的話語權，意圖改變今後的全球均勢；尤其更要以隔空喊話，在對手國內力拱出有配合意願的忠誠夥伴。

再則，在2024競選時的公開談話，川普意志與主導全球事務的直白表述，正如同上任當天就簽署總統命令驅趕無證照移民，屢屢能讓支持者振奮不已。多數人經常以商人性格和談判的威逼手段，解讀川普的狂熱發言，恐怕並不如想像的單純。從川普政府提名人選不畏外界的強力批判，讓看似酬庸的用人布局，更能突顯出川普意志的貫徹決心。

眾所周知，加拿大總理杜魯多於瞬間即中箭落馬；只給五分鐘通話的日本首相石破茂，則被迫積極轉向，改以中、日關係的營造來爭取發球權。扶植親美人選的先發制人，已逐漸在國際間發酵。

最後，即使美國大法官會議做成裁定，擬關閉Tik Tok的國會法案，並無違憲之虞；同一天內，川普與習近平的通話，不但主動提起本案件，更跟媒體表態准駁與否，「我說了算」。在未來的一年間，從德國、澳大利亞、加拿大，甚至是韓國、日本，都有國會改選與組成新政府的風潮鼓動。在川普2.0時代，川、馬喊話的意圖與實質影響是絕不能被輕忽的。