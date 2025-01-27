聯合報黑白集／盛治仁當初根本不用辭

文化部長李遠。聯合報系資料照 藍白聯手大砍中央政府總預算，引爆點在民進黨政府的媒宣標案及藝文補助案高度集中綠媒與綠友友；藍委統計，光民視與三立八年間就吃下九十五億政府標案。但卓內閣不僅對此毫無愧色，還由各部會爭相說「鬼故事」，文化部長李遠更當眾哽咽，難怪被酸「會寫更會演」。

除綠媒外，民進黨政府這幾年大手筆直接或間接補助「零日攻擊」、「聽海湧」、「流麻溝十五號」等被認為具特定意識形態，甚至遭質疑扭曲史實的影視作品；而文化部去年舉辦兩場大型歌仔音樂劇「一六二四」就狂燒八千多萬，除了花費天價，內容更備受爭議。

不僅如此，前立委林昶佐拿一九○○萬補助金拍電影「衝組」，票房竟只有二四四萬；另一部電影「餘燼」更誇張，拿了五千多萬補助，票房卻僅補助金的十分之一。若非林昶佐，拿得到這些補助嗎？慘澹票房更印證了那句「當你面向政府，就遠離市場」，難道不該被好好監督？

二○一一年馬政府時代，文建會補助表演工作坊籌辦建國百年國慶晚會「夢想家」音樂劇，因兩天花掉兩億多，遭民進黨窮追猛打。時任文建會主委盛治仁除主動將發包過程移送檢調外，更負起政治責任請辭獲准，此案後來無罪簽結。對比現在民進黨政府的荒誕與恥度，盛治仁的請辭顯得多麼「可笑」！