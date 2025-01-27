聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報社論／府院帶頭情勒：數字、謊言、該死的謊言

聯合報／ 聯合報社論

立法院三讀通過一一四年中央政府總預算案，原編列三兆一三二五億元，立院刪減二○七五億元後，總預算仍創史上新高。記者曾吉松／攝影
立法院三讀通過一一四年中央政府總預算案，原編列三兆一三二五億元，立院刪減二○七五億元後，總預算仍創史上新高。記者曾吉松／攝影
西方有句俗諺：「世上有三種謊言：謊言、該死的謊言、統計數字」；民進黨用似是而非的數字包裝謊言和該死的謊言，府院帶頭造謠情勒、激化仇恨值。賴政府坐擁史上最高的近三兆元預算，總統府竟稱沒水沒電、廁所不能用，行政院也請不起手語老師，經濟部關不了防洪水門，國防部更暗示潛艦無人機都不能動了，台灣彷彿癱瘓成第三世界國家。賴政府不僅說著謊言，而且說著該死的謊言；一手欺壓弱勢、煽動大罷免，另一手也將民主進步推進歷史灰燼。

一一四年度中央政府總預算原編列三兆一三二五億元，立法院刪減二○七五億元後，總預算仍創史上新高，但各部會全面哭窮，誇張到從廁所到國安都受影響。其中，總統府預算編列三億五千多萬元，藍白將總統府國務機要費刪一千萬元、凍結兩千萬元，總統府秘書長潘孟安竟向府內同仁發道歉信，因為無法發放春節犒賞禮金；副秘書長何志偉也留言，擔心外賓造訪總統府時沒水沒電，連洗手間都不能用。

總統府廁所不能沖水，太過矯情的劇本，恐連非洲國家都難以想像。事實上，總統府預算遭減列三九○五萬元，僅占約一成；而遭凍結的預算，只要向立院報告經同意即可解凍，並非民進黨恐嚇的百廢待舉慘況。藍委更揭露，今年春節禮金是去年預算審查的結果，跟預算刪凍完全無關，潘孟安「用清朝劍斬明朝官」，總統府加入造謠行列，只是企圖罷免藍委。但總統府說謊已是民主恥辱，何況是煽動大罷免的該死謊言。

行政院的謊言同樣該死。閣揆卓榮泰四度親上火線，危言聳聽稱藍白毀滅國家，行政院破天荒在直播字幕打上黑幕，附註「本院新傳處費用遭在野黨全數刪除，無法聘用手語老師」，行政院發言人李慧芝還當場向聽障朋友致歉。但這根本是挾持弱勢的該死謊言，其心可鄙、其行可惡。

行政院記者會以往會聘請兩位手語翻譯員，「一一四年度政策說明記者會提供手語翻譯案」已決標，金額為七十一萬餘元。民進黨政府文宣費大筆流向綠媒、網軍側翼和黑熊學院，卻狠砍弱勢微薄資源。北市社會局就說明，中央部會預算科目可以流用，如果服務聽障重要，可以勻支其他費用；北市並歡迎政院申請免費服務，卓揆不覺羞愧嗎？

府院帶頭造謠情勒，各部會如何不賣力瘋狂演出？多數單位預算刪後還比去年增加，仍須裝窮賣慘表態。除經濟部、國防部外，農業部說老農津貼沒了，數位部說無法上網買車票了，財政部說少了三六○萬個雲端發票獎，交通部說員工須遠端上班，領務局說辦護照吃緊，連監察院都說沒電腦不知怎麼辦。公視預算被刪二千三百萬元，也被渲染成藍白要毀滅公廣集團，但賴清德總統擔任立委時也一度不解凍公視預算，坐實「綠能你不能」。

藍白刪預算，民進黨就報復性耍廢。賴總統說，「國家成為一台無油可動的車、備好菜卻沒有瓦斯水電可以炊煮的廚房」。但賴政府拿著史上最高預算，還讓國家成為無油可動的車、讓廚房沒有水電瓦斯可炊煮，該問的是，油水都被誰吃光了？如果不會開車，就該換駕駛！

故總統蔣經國曾訓示，「告訴民眾，瞭解政府做些什麼；反映民情，希望政府做些什麼」，這段話如今仍高掛在行政院新聞中心記者會講台兩側，府院大官應捫心自問到底做到多少？賴政府用假數字愚民、情勒，還借刀砍弱勢，添油加醋煽動大罷免。這種國家級詐騙，正是民主崩壞的始作俑者。

社論

延伸閱讀

總統府三節獎金沒了？凌濤批混淆視聽 慣老闆真面目

總統府員工春節禮金沒了 藍委批：公關費等可流用卻欺負基層

不滿被指與聯合再生有關 潘孟安拿辭職跟黃國昌對賭

劉靜怡嗆賴清德「不需找人私下澄清」 潘孟安認銜命致電提名人

相關新聞

聯合報社論／府院帶頭情勒：數字、謊言、該死的謊言

西方有句俗諺：「世上有三種謊言：謊言、該死的謊言、統計數字」；民進黨用似是而非的數字包裝謊言和該死的謊言，府院帶頭造謠情...

聯合報黑白集／盛治仁當初根本不用辭

藍白聯手大砍中央政府總預算，引爆點在民進黨政府的媒宣標案及藝文補助案高度集中綠媒與綠友友；藍委統計，光民視與三立八年間就...

聯合報黑白集／老柯的更大羞辱

民進黨立院黨團總召柯建銘發布「超甲級甲動」，要全體綠委成立罷免服務站。同一天，作為大罷免首戰的拆樑行動雖已重挫，餘波未止...

聯合報社論／風機葉片屍橫遍野，預告綠能垃圾災難

賴清德總統在國家氣候變遷對策委員會第三次會議宣布具有企圖心的國家減碳新目標，並且三次氣候對策會議三度強調要「誠實面對問題...

經濟日報社論／電價調整宜未雨綢繆

立法院三讀通過中央政府總預算，刪除政府對台電公司的1,000億元撥補方案；另一方面，近日行政院長卓榮泰有鑑於國內31年未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。