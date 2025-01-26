經濟日報社論／電價調整宜未雨綢繆

電價調整宜未雨綢繆。示意圖。 圖／聯合報系資料照片

立法院三讀通過中央政府總預算，刪除政府對台電公司的1,000億元撥補方案；另一方面，近日行政院長卓榮泰有鑑於國內31年未調整水價，指示經濟部啟動檢討。政府以穩定物價為由壓抑水、電價，但當台電公司的負債金額接近資本額時，則過去政府以人為力量掩飾的通膨數據，卻面臨宣洩的危機。

台電公司的大幅累積虧損出現在2022年之後。其累積虧損在2021年底為418億元，但截至去年11月底，已增加到4,076億元，為資本額的七成。在去年1至11月期間，台電公司的收入為7,990億元，而支出為收入的1.032倍。因此，按照目前的發電成本結構，只要上調電價3.2 ％，則每年收支可達損益兩平。然而，若欲在一年內將過去累積的所有虧損弭平，則電價必須上調50%。

立法院刪除行政院的撥補方案，目的是要凸顯執政黨能源政策的缺失，由於民進黨擁抱非核家園的神主牌，今年內核電就要歸零，捨棄便宜又乾淨的核電，代之以綠電，在綠電尚未充分供應之前，以燃煤火力和天然氣替代，成本大為提高，造成台電公司累積虧損逾4,000億，立法院不允許錯誤的政策，由全民埋單，因此刪除撥補方案，今後的電價是必然上漲，如果行政院沒有更有效的方案，漲幅一定相當大。

由於科技和技術的進步，國際上已經把核電視為乾淨能源，先進國家逐漸恢復採用核電，以核養綠，以日本為例，311福島核災之後，曾全面停止核電機組的運轉，近年已逐漸重啟核電，到2023年底已重啟12座核電機組。

賴總統已經在氣候變遷對策委員會宣布台灣減碳新目標，2032年要比2005年減量32％，2035年要減碳38％。這固然顯示政府的決心，但如要達標，2032年的再生能源發電占比必須超過50％，以目前占比不到20％來看，挑戰難度很高。

就水費問題而言，目前全台的自來水由台北市自來水事業處及台灣自來水公司供應。前者在2016年曾調漲水價28.2%，而後者則由1994年起，從未調整水價。這導致兩者的財務績效大相逕庭；前者近來每年出現逾10億元的淨利，而後者在2023年及2024年分別出現43億元及28.5億元的虧損。

台灣屬缺水及缺石油、天燃氣的國家，但水、電費卻較其他國家便宜。在2024年時，國際水協會公布台灣的水費是2023年39個調查國家中的倒數第二名。而根據台電的官方網站，在2023年時，台灣的民生及工業用電費率分居全球倒數第五及第八名。為說明其他國家亦有補貼電價的案例，台電公司日前公布2022年至2024年間，日本及法國補貼該國電價的金額分別為新台幣5,500億元及7,000億元，高過台灣的2,800億元。然而，目前此兩國的民生用電費率分別為台灣的二及三倍，且以每人補貼金額而言，台灣仍高於此兩國。

水、電費具有使用者付費的規費性質，故若水、電價未反映成本，則人們無節約誘因。這除了會圖利用水、用電較多的富人及大企業外，也會造成台灣自來水公司及台電公司必須增加供給以配合民眾增加的需求，但卻難以兼顧品質提升。例如，去年台灣自來水公司的漏水率為12％，仍高於國際標準的10%，因而有賴提高水價來挹注新管線的投資。

行政院一貫以穩定物價為由抑制水、電價，導致目前台電累積虧損已達資本額的七成。然而，近日美國制裁俄羅斯導致國際油價高漲，行政院未來也不大可能經由執行總預算的歲入歲出中，獲得大量賸餘以撥補台電公司。再加上在野黨反對撥補台電公司的方案，故經濟部宜儘早規劃電價調整方案，以免未來陷入景氣低迷時，卻又為了防止台電公司破產，而被迫大幅調漲電價，影響經濟正常運行。