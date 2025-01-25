經濟日報社論／大陸救經濟 宜鬆手減少干預

大陸救經濟 宜鬆手減少干預。路透

陷入通縮危機的中國大陸經濟尚未好轉。中共官方最新經濟數據顯示消費持續疲軟，去年12月消費者物價指數（CPI）微升0.1%，為九個月低點；去年全年CPI年增0.2%，同期生產者物價指數（PPI）降2.3%，為連續第27個月下降。《華爾街日報》指出，2024年CPI只微幅上漲0.2%，持續面臨通膨下降壓力，這一壓力打擊了企業信心，且令決策者感到不安。

北京當局已宣示擴大財政支出，提振內需，但連續27個月負成長的生產者物價指數，代表製造業出廠價格持續走跌，反映未來六個月的消費者物價指數恐也無力回升。這勢必加劇通縮危機，因為消費者陷入預期價格走跌而縮減消費的惡性循環中，不利內需的提振。

去年9月以來，中國政府已從專注於供給驅動轉向增加需求側管理。近期剛剛結束的中央經濟工作會議更是把提振消費列為2025年工作首位。近期以來，市場的信心雖略有恢復，股票市場反彈，但房地產崩跌趨勢未見緩解，面對持續下行壓力，需求側的管理能否重啟經濟正向循環？

未來形勢發展難以樂觀。主要癥結在政府對經濟的微觀干預無所不在，無論是供給驅動還是需求刺激的經濟模式，都不利於扭轉經濟螺旋下行頹勢。經濟循環的正向運轉既需要需求引導供給，也需要供給創造需求，基本前提是充分市場化，讓市場發揮調節作用。

然而，近十年來，市場對資源配置的決定性作用屢遭干預，看得見的手對經濟反覆折騰，對經濟信心與市場機制造成傷害。

從宏觀來看，由於強有力政府介入經濟活動過深，讓資源無法靈活流動，甚至出現錯配，由於資源再配置機能不靈，已使供給無法有效創造需求，而經濟循環也無法通過擴大供給而轉入良性循環正軌。

目前產能過剩明顯，但需求不足，政策雖做出一些調整，比如提高城鄉居民養老金和醫保補助以及要求換新等措施，有利於激發消費，但大量政策仍然延續了政府對於微觀市場的干預，於引導資源有效配置、重啟經濟循環的效果十分有限。

中共政府雖然對某些領域的消費給予直接補貼，短期內固然提振了相關需求，但需求是否就能引導供給，卻不無疑問。因為這種需求並非居民的內需求，未必有可持續性，故而經濟循環也難以啟動，政府對於經濟的刺激效果終究難以持續。

中國大陸以及國外許多經濟學家認為，除了高階晶片等少數牽扯國家安全的領域，政府干預市場的措施應該大幅縮減和退出。當前最需要的是政府更尊重經濟運行的客觀規律，還給市場機制配置資源的決定性作用，讓市場機制從需求和供給兩側同步發力，才能有助於推動中國大陸經濟新循環的重啟。

目前大陸政府希望在兼顧經濟、社會、財政、金融穩定的統籌考慮下，推出財政、貨幣、金融、產業的「超常規」調節政策，逐步突破既有路徑的依賴。這是經濟脫困的必由之路，但需要更大氣魄、更大手筆去激發市場機能才能見效。尤其面對川普重回執政後外部壓力增強，逆全球化、地緣衝突等不確定性同步上升，而全球總需求及金融穩定波動性升高，更需要政府思路改弦更張，突破干預過深的窠臼，採取更多放手民營企業自由發揮的政策，才有可能修補傷痕累累的舊船，同時應對新颶風的侵擾。

有「改革先鋒」的中國大陸已故經濟學家厲以寧曾有詩句「從來黃老無為治，疏導順情國自安」，意思是要政府不斷改革，減少干預，讓「看不見的手」調節經濟。這話值得中共當局深思；唯有鬆開干預的手，讓市場發揮更大的主導與調配作用，才可能挽救當前的經濟困局。