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聯合報黑白集／國務卿改譯名

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美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）。（路透）
美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）。（路透）

川普的國務卿魯比歐獲參議院全票通過，光榮赴任。但他心底有個疙瘩，五年前他被北京兩度制裁，依規終身不得入境中國。若成了一個去不了中國的國務卿，那多難堪！

這看似無解的難題該如何解套，北京當局恐怕比魯比歐還苦惱。就在眾人摸不著邊時，竟傳來大陸幫他改名字的消息，從舊譯名「盧比奧」改成「魯比奧」。網友一陣嘲諷，說改了名就能來中國了。

北京當然不可能如此輕率，又不是小孩扮家家酒，若改個譯名就能躲掉制裁，以後誰還怕制裁？話說過來，讓北京給魯比歐改名，倒不如川普自己改腦子。別忘了，美中相互制裁的始作俑者，就是川普。當年川普率先制裁中興，又讓加拿大逮捕孟晚舟，翌年再對華為直接開刀，招招凌厲。北京撐到川普任期最後一年，才制裁回擊，反華急先鋒魯比歐求仁得仁，自然上了制裁告示榜。

川普這次未上任就跟習近平隔洋通話，就職演說隻字不提關稅大棒，看似和緩許多。但魯比歐一上任，就與印日澳外長見面，表明將繼承拜登四方安全對話的包圍戰略；而拜登已添加到一千多項的制裁名單，川普並沒露出一絲想解除的意思。

解鈴還須繫鈴人，美國如能解開制裁迷思，跟中國公平競爭，魯比歐要訪中豈是問題？既說美中聯手可解決全球問題，川普應做出表率！

北京 川普 社論 魯比歐

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