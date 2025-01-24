經濟日報社論／普惠產業 AI 化 須切中需求

AI示意圖。路透

最近「AI產業化、產業AI化」已成為多個政府部會施政的重點。類似這種對仗工整的政策主張之前也有「智機產業化、產業智機化」，容易讓人印象深刻，但也容易讓人忽略「AI產業化」和「產業AI化」在本質與政策作為上的差異。尤其，基於科技普惠原則，政府正積極推動以中小（微）企業為主的AI百工百業應用，上述差異更凸顯其重要性。

在數位經濟趨勢下，AI其實早已存在，只是近期關注重點往生成式AI（GAI）傾斜；而GAI仍然在發展中。有鑑於國內產業發展半導體等高科技產業一枝獨秀，政府近年施政強調要槓桿其優勢，協助帶動其他產業的均衡發展，因此「AI產業化、產業AI化」、「百工百業應用」已成為政府施政重點，並設定「以AI帶動產業轉型升級」、「以AI協助增進社會福祉」二大政策願景。

目前在GAI產業化方面，我國主要涉及大語言模型所需的AI晶片和AI資料中心，大多是透過半導體、電子業者和國際大廠（如輝達）間的價值鏈合作；形成一個梯隊的武林。另一方面，我國在AI協作軟體（如Claude、Midjourney）方面著墨有限，而在發展主權AI上則方興未艾。

另外，因地緣政治，輝達也積極鏈結台灣電子業（AI伺服器）為主的廠商，利用其多元的軟硬體平台，協助伺服器業者開發和布建高度智慧化的工廠營運與跨國供應鏈管理。此外，其他一些產業化和應用也逐步浮出。例如：人型或仿生機器人、車輛產業的AI化，如自駕車、AI車燈等。整體而言，半導體、電子領域的發展現況其實反映出台灣在「AI產業化」和「產業AI化」應用生態系的國際化面貌；創新生態系並非只限於國內。

在產業AI化方面，目前政策重點為：以中小微企業為主的AI百工百業應用。這與半導體、電子領域所呈現的面貌有相當大的差異，表示我國的研發創新不只是一如既往串聯國際價值鏈而已，反而更要加強創新方案落地應用與擴散，這考驗著政府及推動單位的施政作為；而且要能有效動員相關生態系。

就現況來看，推動／輔導單位透過GAI推廣和教育訓練，目前帶動的大多是個人片段式應用的多模態助理服務，但是產業AI化的重點內涵應該是透過AI所賦能的創新流程或業務，目前則著力有限。

從之前推動中小微企業數位轉型的經驗來看，推動單位大多聚焦在常見的中小企業族群，有意無意地忽略微型企業，難以有效落實科技普惠施政理念。這需要進一步檢視微型企業集中在哪些特定的行業或市場區隔業態。此外，廠商推動數位轉型要帶有目的性，甚至於帶有對未來的想像。中小微企業數位轉型及AI轉型的基本切入點往往是因自身困境或尋求新的突破，但藉此設定推動目的，例如：提供客戶更佳體驗、創造更多價值、創造新的獲利模式／營運模式，具有經營內涵的目的性；最終能透過AI和其他數位科技組合應用，以不同的方式生產和提供產品或服務，進而服務客戶或營利，而中小微企業可形成繁星點點，各有特色。

更重要的是，中小微企業所需要的AI工具或方案和他們在營運流程中使用AI工具或方案的方式，也可能有他們自己的特色，必須從需求導向的角度，研析中小微企業的AI應用方式和所需的介面，讓中小微企業願意細水長流地使用AI。另外，科技普惠更需要搭配有效的擴散策略或模式；而非只是常見的一對一輔導而已。

綜合而論，普惠性的產業AI化須切中需求和接地氣。這需要主政部會和推動單位重新檢視原有的計畫執行慣性，真心面對所要輔導的目標族群，設身處地以共創的方式，和中小微企業協作開發最適化的AI應用。