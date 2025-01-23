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聯合報黑白集／政治搞得像瘟神

聯合報／ 聯合報黑白集

1月21日凌晨嘉南地震，柯建銘在臉書發文說，「剛好的震，天搖地動，老天也震怒了」。圖／聯合報系資料照片
1月21日凌晨嘉南地震，柯建銘在臉書發文說，「剛好的震，天搖地動，老天也震怒了」。圖／聯合報系資料照片
嘉義發生強震，綠總召柯建銘正發文煽動大罷免痛罵在野黨，第一時間竟說「老天也震怒了」，彷彿地震是響應其號召而來。無獨有偶，行政院中部服務中心執行長莊競程也拿地震作文章，說「藍白亂搞國家，老天真的怒了！」網友立馬譏他是「老柯傳人」。

都什麼年代了，遇上天災不知敬畏憫恤，卻拿來當成攻擊武器，只能說是搞政治搞了昏頭。老柯這已不是初犯，去年四月花蓮地震，他也口吐惡言：「老天有眼」、「老天要救台灣民主」，一副地震是上天派來助他對抗在野的神奇力量。除了狂妄，更是冷血、惡質，誰知他迄今依然故我。

搞政治搞到黑白不分，真的會讓人瘋狂，柯建銘正是如此。天災當前，大家該關心的是同胞的安危，設法協助救援災民。柯總召卻藉機召喚政治仇恨來汙染人心，擴大對立，呼喊罷免。他的心靈，真的擠不出一絲悲憫嗎？

這也讓人想起去年底勞動部員工遭霸凌輕生時，事件原委依然不明，民進黨內卻因有人高升部長、有人遞補立委，一群人在那裡歡呼慶賀，樂不可支。從政的目的，難道就只是為了加官晉爵、增添權力；至於民眾的幸福或死活，都不干自己的事？

台灣的政治已夠不堪，別再用它來汙染人心，像瘟疫一樣。如果說老天真的會怒，恐怕也是針對綠營執政顢頇吧！

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