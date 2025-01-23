經濟日報社論／持平論總預算刪減 衝擊應該不大

立法院21日三讀通過114年中央政府總預算案，歲出2兆9248億元，較原編列的3兆1325億元，刪除百分之6.6、約2075億元。記者曾吉松／攝影 立法院21日三讀通過114年度中央政府總預算案，通案統刪約940億，各委員會減列1,134億，共計刪減約2,075億，約占原編歲出預算3兆1,325億的6.6%。歲出降到約2兆9,248億，但比去年度歲出2兆8,519億，增加2.56%，仍創下歷史新高紀錄。此結果府院都不接受，恐引發後續的政治對立與衝突。

面對立院大刪並凍結預算，行政院長卓榮泰指出，原編3.1兆元預算支出，扣除法定義務支出、補助等1.8兆後，僅剩約1.3兆，「預算遭刪占比恐達16%」，指控在野黨企圖影響政府運作。賴總統也以1.3兆元為基礎，指出「凍結及刪除合計超過35%」，衝擊非常巨大，政府將無法正常運作，完全無法接受；已請行政院盤點窒礙難行之處及可能停擺的服務，向國人報告，並呼籲在野黨審慎思考，讓國家能恢復穩定運作。

在野黨團也提出反駁。民眾黨團總召黃國昌說，實際上可運用的預算仍高達2.9兆，對賴政府施政綽綽有餘，請賴總統、卓院長謹慎把納稅人的錢真的用在刀口上。國民黨團副書記長王鴻薇表示，114年預算是史上最高，扣除撥補台電的預算，刪除率僅3.54%，賴政府、執政黨的造謠抹黑，才是史無前例。

看來，朝野各說各話，有必要在此提出客觀、專業的分析，向社會大眾解釋清楚，以化解不必要的誤會與爭論。

首先，還原114年總預算案的大貌。由於這是賴政府首次編列，歲入高達3.15兆多，歲出3.13兆，雙雙突破3兆元大關，更創下歷史新高，相對於八年前蔡政府首次編列的106年度總預算，歲入、歲出都不到2兆。賴政府的預算案，給國人的第一印象就是「快速膨脹，突破3兆」。

其次，歲入成長16%，尤其稅收成長22%，令人擔心可能過於樂觀，導致歲出大幅成長9.8%，是預估經濟成長率3%的三倍多，偏離過去主計總處「歲入、歲出成長率貼近經濟成長率」的穩健原則。再和馬政府八年的歲出年增率約2.6%，蔡政府八年歲出年增率約6.9%相比，賴政府編列的第一年預算，歲出年增率將近10%，當然令人擔心，也自然讓在野黨找到大刪的理由。

因此，統刪939億元，占原歲出預算數3.13兆的3%，其實就有「抑制支出過度膨脹」的財政紀律意味，結果讓歲出成長率降至6.7%，總算是略趨於穩健。

至於各委員會針對相關部會共減列約1,135億部分，扣掉原擬撥補台電虧損的1,000億，此部分本來就有爭議，實際上刪減的只有135億元，占總預算的0.4%都不到，應該不會影響到相關部會的施政。

再深入探討原擬「撥補台電虧損的1,000億元」部分，依照預算法，台電的預算不在「總預算案」內，屬於「國營事業」預算，根據國營事業的預算籌編原則，本來就應以企業化經營原則，設法增加收入，抑減成本費用。但最近幾年台電年年虧損，累計虧損超過5,000億，應優先檢討的是能源政策的失當。包括放棄最便宜的核能發電，離岸風電支付給外國開發商躉購費率高於國際行情，又不讓電價審議委員會獨立運作，違反使用者付費原則，導致台電的「政策任務」負擔沉重。因此，台電的虧損問題，本應在台電的國營事業預算內，按使用者付費原則反映成本來解決。

由總預算來彌補台電虧損，根本就違反預算法，也等於掩蓋相關部門政策錯誤的政治責任，要無辜的納稅人負擔，實質上還排擠其他更有優先性的歲出。何況，過去三年已經由總預算注資數千億撥補虧損，電費還是漲了35%，已無再撥補千億來填補無底洞的理由。

綜上，凍結的預算並非刪除，而扣掉本就名不正言不順的撥補台電，以及過度膨脹的部分，今年度歲出最多僅刪6.6%，賴總統所指的凍刪超過35%，並非事實。而且歲出規模最後仍成長2.56%，賴政府仍然有新高紀錄的2.9兆多可以支用；政府仍可正常運作，就有請賴政府向國人報告清楚了。