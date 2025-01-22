聯合報社論／川普超狂回歸，全球政經秩序剉著等

川普20日一就任，立即簽署上百項行政命令，包括取消在美出生的公民權、退出巴黎氣候協議等。（路透） 川普正式就任成為美國總統。他隨即簽署海量行政命令，廢除拜登任內許多決策，再度退出《巴黎氣候協定》和世界衛生組織，要求國務院執行「美國優先」的外交政策。他也宣布美墨邊界的非法移民為「國家緊急狀態」，並粗暴取消「出生公民權」的規定。川普的槍口指向四面八方，在他拚命追求「讓美國再次偉大」時，全球政治及經濟秩序勢將被迫隨之改觀。

八年前川普首次出任總統時，因缺乏經驗，就任後選擇與華府建制派妥協，走安全路線。這回的川普已非吳下阿蒙，其對手民主黨潰不成軍，許多「反川」媒體不是倒戈、就是小心翼翼擔心被告，他已搖身變成一名狡猾老練的政客。但川普也知道時間不站在他這邊，他只有四年的時間證明自己的厲害，他更要擔心共和黨內的分裂：少數議員在國會拿翹反對其決策，共和黨在參、眾兩院的優勢未必能成為他的後盾。僅在抖音議題上，就有兩名黨籍議員和他唱反調。

從川普就職日簽署的龐大行政命令看，顯示他有備而來，要展現他說到做到的決心。他特赦四年前參與國會暴動的所謂「愛國人士」，他動用軍隊封鎖邊界，預備大規模驅逐非法移民，並禁止「跨性別者」參與女性賽事等等。這些決策勢必將引發不少爭議，不僅國會有意見，還將引發法律訴訟。若無法好好處理，明年的期中選舉，共和黨必然慘敗。屆時，若參眾兩院有一院易手被民主黨掌控，他未來將備受掣肘。

相對於國內事務，國際與外交是川普更容易得分的項目。然而，川普以其「唯我獨尊」的方式隨口出言恫嚇、貶抑，讓其他國家感到難以承受。例如，他就任前貶稱加拿大為「美國第五十一州」，讓總理杜魯道顏面無光，並黯然下台。包括他揚言要收回巴拿馬運河，占據格陵蘭，將墨西哥灣改名「美國灣」。這對鄰國而言，都是粗魯至極的行為，但也只是敢怒不敢言。

除了霸道，川普更令世人忌憚的，是他的喜怒無常。尤其，他認為其他國家都在「占美國的便宜」，因此動輒想要改變國際經貿秩序，包括近日拋出加密貨幣與廣場協議2.0，都讓各國備感威脅。川普原揚言就職首日就將對加拿大和墨西哥加徵廿五％進口稅，但昨天卻將加稅時程推到二月一日；原稱將對中國加徵十％關稅，昨天卻稱取決於中國對出售抖音股權的態度。可見，關稅將不斷成為他對外談判的籌碼和武器。

川普口口聲聲要「讓美國再度偉大」，但他兩度退出《巴黎氣候協定》及世界衛生組織，都顯示他無意承擔國際義務，其實頗顯矛盾。最終而言，他的外交成績必須通過三項檢驗：一是中東及以哈衝突的調停，二是俄烏戰爭的停火，三是要在新冷戰中勝過中國大陸。以哈之戰，在拜登卸任時已取得停火協議，接下來，要看川普有沒有能力確保雙方遵守協議。俄烏之戰就棘手得多，川普原誇口廿四小時即能促成停火，但現在改口稱至少需要三個月；以川普的頤指氣使，必然影響歐洲盟邦的配合意願。

包括在印太地區，過去拜登建立的四方對話、美日韓三國聯盟、AUKUS等，是否會繼續存在，迄今沒人知曉。如此一來，勢必影響到印太國家在美中之間的選邊，各國將加強與中國的關係。近期澳洲、日本已開始尋求避險，這對川普的中國冷戰必然很傷。

台灣有些人對於川普首任懷有不切實際的幻想，但他「筆尖與書桌」的比擬，讓人餘悸猶存。面對川普的第二任，我們必須謹慎因應。