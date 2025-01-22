經濟日報社論／川普2.0強勢展現交易做派

美國總統川普在上任第一天的表現，從就職演說到簽署一連串行政命令，都顯得雷聲大，雨點小。路透

美國總統川普在上任第一天的表現，從就職演說到簽署一連串行政命令，都顯得雷聲大，雨點小。這也顯示川普表面上雖霸氣十足，但實際上卻是心細如髮。一方面表現出「一切皆可交易」的生意人性格，也透露出他在落實「川普2.0」各項政策主張上，將依循「先揀軟柿子，慢啃硬骨頭」的既定路線。

川普在就職演說中僅保證將執行全面性關稅，但並未宣布實施的時間與稅率，也未提出特定的貿易管制措施。在簽署行政命令時則透露，新政府「正在考慮（thinking）」對墨西哥及加拿大課徵25%關稅，且他「認為（think）」將在2月1日執行。這是一項威脅，但也是一項交易。

對於歐盟，川普則威脅歐盟若不購買更多美國石油，將對歐盟實施關稅，這更是赤裸裸的「交易」。歐盟如果讓步，則不僅能使美國貿易逆差縮小，川普也為國內石油生產業者找到可靠的買家，可謂一兼二顧。

對中國如何執行關稅，川普並未設定日期，表示這將取決於更多的討論，顯見茲事體大。但他也簽署行政命令，將拜登前政府對抖音的禁令延後75天執行，並表示對中國的關稅，取決於中國是否同意將抖音半數股權賣給美國公司，且坦承「這的確是一項好的交易；可以讓美國取得上兆美元的收入」；中國若不同意，則對中國的關稅稅率可能高達100%。

川普還表示，他就任後首次出訪的目的地是沙烏地阿拉伯，「因為他們同意購買4,500億美元的美國產品」。其實更重要的目的，在於說服沙國不要大量增產；至於雙方如何「交易」，安全保證便是川普最大的談判籌碼。

川普首日下達的多項行政命令，也頗能掌握「先其易者，後其節目」的節奏感。他宣布國內能源與南部邊境進入緊急狀態，退出巴黎氣候協定，終結拜登政府的「綠色新政」，雖將飽受批評，但並無實際阻力；他更沒忘記強調此舉將為美國節省「逾1兆美元」。

至於如何啃中國這塊硬骨頭，川普顯然是要急事緩辦。美中經濟關係並非只是中國單向依賴美國的市場及科技，美國也高度依賴低成本的中國產品來滿足低所得民眾的需求，否則通膨勢將上升；美國也需要中國多餘的儲蓄來彌補美國的儲蓄缺口，以免利率居高不下；而且中國也是美國的第三大出口市場，尤其是科技產品。由於川普的各項經濟目標與政策之間存在諸多重大衝突，他當然了解一旦美中爆發激烈的貿易與經濟戰，他的經濟承諾都將破功。

中國面對川普的關稅威脅，已經備妥調適、準備及報復三套方案，而且已經開始執行。從川普第一任以來，中國已積極分散出口市場。在科技領域，北京當局正極力運用補貼、指令與獎勵措施，來促成中國在科學與科技創新領域的領導地位。美國若對中國採取更嚴厲的出口管制，只會強化中國追求科技自給自足的決心；透過國內創新合作，甚至利用黑市，加倍致力於進口替代及科技自主。中國在人工智慧領域的進展，包括DeepSeek模組的效果，已經證明美國縱有關門招，中國仍有跳牆計。而且中國一旦以「不對稱」的手段對美國強力報復，例如禁止稀土的關鍵性原料對美出口，美國可能「傷人一萬，自損八千」。因此川普面對中國，只能從長計議。

所幸川普二進白宮，他所擁有的權力遠遠超過上任。他幾乎贏得所有共和黨選民的支持，共和黨在國會兩院都擁有過半席次，讓他在挑選內閣人選時能夠以對他個人的忠誠度為優先考量。不止是矽谷的億萬富豪，企業界諸多其他領袖也急於向川普輸誠，讓川普擁有穩紮穩打，按部就班的本錢。川普等待的是時機，要到中國經濟進一步惡化，美國經濟更強時再下重手，而且他認為他等得起。

川普這場大戲才剛開鑼，後續發展還有得瞧；台灣必須拿捏得宜，才能靈活應對。