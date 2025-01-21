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聯合報黑白集／公視的「一把綠」

聯合報／ 黑白集

立法院將通過中央政府總預算，文化部長李遠表示，將全力捍衛文化人的尊嚴及價值。圖／文化部提供
立法院將通過中央政府總預算，文化部長李遠表示，將全力捍衛文化人的尊嚴及價值。圖／文化部提供
藍白欲砍中央政府總預算，公視名列其中，引發論戰。雖說《聽海湧》竄改歷史，及國際頻道《Taiwan Plus》立場偏頗，是成標靶近因；但公視爭議，遠不止於此。捍衛預算者，未必理直氣壯。

《聽海湧》最大爭議，是故事「源自史實，卻又扭曲史實」。把原型人物的中華民國領事，從不屈從日軍而遭槍決，醜化成「打小報告的混混」。此外，還把戰俘營的台籍監視員，從被害者寫成加害者，致其後人都出來抗議。這已非「改編」可解釋。

公視類似爭議過去層出不窮。十年前《一把青》，改編自白先勇小說，描述空軍自抗戰到遷台後故事，卻硬加入「飛行員接收戰友遺孀」和「白色恐怖」情節。「偷渡綠色歷史觀」的作法，從《一把青》到《聽海湧》，一脈相承。

其他地方，公視政治汙染亦隨處可見。台語台「臉書小編之亂」，酸遍在野黨政治人物，還爆侵吞公款事件。給兒少看的「小公視」，製播青少年挑戰災難任務的「鹹魚小隊」，設定災難竟只有「戰爭」和「飛彈來襲」，簡直是「黑熊學院」翻版。

「多元文化」和「創作自由」該捍衛，多數創作者和公視人也都兢兢業業、恪守本分。但當多元、自由都偏向特定政治意識形態，就是政治洗腦。掌握資源者，把公視變成「一把綠」，好意思說別人「思想審查」嗎？

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