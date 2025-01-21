經濟日報社論／從中鋼事件看公營事業治理

中鋼。聯合報系資料照

民眾印象中傳統產業的模範生中鋼（2002），近月躍上媒體新聞；不僅股價一度跌破令人唏噓的18元，其轉投資綠能領域的嚴重虧損更讓人擔憂。過去為配合「風電國產化」，中鋼投資「興達海基」竟損失64億元，結果不得不另謀發展途徑。最近中鋼又成立綠電平台「台灣智慧電能公司」（台智電），引發高雄市中鋼集團總工會陳情抗議，呼籲政府不要強逼中鋼統購總價達5,500億元的綠電。至於中鋼企業工會則指控外資與台銀證券賣超中鋼，造成股價下跌「都是被假消息所害」。

經濟部郭部長在立法院對中鋼問題的答詢更是推卸；部長謂「經營決策與虧損應由中鋼負責」，成立台智電並非「政策強壓」，更何況「參與股東可在綠電交易中獲利，不存在高買低賣或無法消化的風險」。此外，中鋼的新聞稿則強調，布局「綠電資源」是實現碳中和的重要戰略，而投資台智電是經過審慎評估的。

中鋼與經濟部真的澄清問題了嗎？中鋼投資爭議凸顯公營事業治理出現問題，政府有必要檢討政策推動與公營事業的關係，而政府對此事件的危機處理，顯然無法取信於民。中鋼設立台智電恐非僅是為獲配有限的綠電；沒有政府要求，中鋼理應不會先發起台智電，再邀政府基金、國營事業與泛官股的參與。經濟部長的「中鋼若無法與工會充分溝通，隨時可退出」說詞，反似暗指台智電是未經審慎評估的倉促投資。對此，經濟部有必要說明成立台智電的真正原委。

社會另外還質疑台智電統購25年綠電，恐與離岸風電開發商取得銀行融資有關。政府需回答台智電是否是開發商取得授信與銀行移轉信用風險「雙贏」設計下的產物。如果真是如此，政府乾脆保證台智電財務安全，創造「三贏」局面。只是這些年來執政者能源施政讓人無法恭維；替代核電的光電弊案叢生，風電國家隊釀成中鋼巨額損失，而台電消耗大量汙染的化石能源更是財務黑洞。社會對政府能源政策失去信心，經濟部不可能額外擔保台智電財務健全，而公營事業投資台智電成為分擔政府綠電政策風險的凱子。

中鋼成立台智電雖可紓解其對綠電需求部分壓力，但無法化解長期購電承諾帶來的風險。政府持股中鋼20.1%股權，能有效掌控董事會，協助推動政府政策，但政府更應顧及超過130萬人，持股近44%的小股東權益。在面臨市場競爭壓力，獲利未見起色之際，中鋼針對台智電避重就輕的聲明稿並未讓投資人安心，現階段翻轉投資人信任，專業且踏實地恢復獲利能力才是當務之急。

中鋼投資決策爭議與政府介入公營事業的經營息息相關。在資本稀少年代，政府掌握資源發展經濟無可厚非。但隨著國民所得增長，市場經濟發展，政府就宜降低掌控經濟資源的角色。除非「市場失靈」，政府應定位為溝通協調者，盡力排除法令障礙，鼓勵以市場機制為中心的發展模式。公股事業秉持公司治理原則，對廣大投資人負責，特別須強調董事會的專業與究責。最近政府在中鋼成立台智電的斧跡斑斑，風險難測，並不是公營事業配合政策推動的優良典範。

所有公營事業上市，都須同時面對政府政策與投資人權益的挑戰，執政者稍有疏忽便會失去拿捏的平衡度。去年OECD修正公布「公營事業公司治理指南」，主張政府管理公營事業，在實現政策目標時，同時要賦予企業經營團隊效率、透明且誠信的自主性，並在最大限度內應降低政治干預。這次中鋼急著成立台智電，究竟是經濟部基於綠能政策的強制作為，抑或是中鋼自發審慎評估的決策，大家迄今仍是霧裡看花；目前能確定的是雙方皆須重修公營事業的公司治理，重拾社會對政府的信任。