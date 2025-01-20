經濟日報社論／新川普時代 台灣經濟的挑戰與對策

農曆新年將近，「一元復始，萬象更新」，隨著美國總統川普的上任，台灣和全世界卻是「川普復始，萬事恐懼」。 （路透）

農曆新年將近，「一元復始，萬象更新」，隨著美國總統川普的上任，台灣和全世界卻是「川普復始，萬事恐懼」。全球經濟正面臨新一輪的挑戰與調整，在川普政策下，關稅壁壘的加強、能源政策的逆轉以及對盟友更高的要求，使台灣作為亞太地區的重要經濟體，必須重新審視自身的發展戰略。川普的商人思維與新孤立主義政策，將在全球供應鏈、貿易秩序與地緣政治中掀起巨浪，而台灣的經濟彈性與應變能力將成為關鍵。

川普上任後，對全球供應鏈的影響首當其衝。他提高進口關稅，強調美國製造優先，並對中國商品加徵高達60%的關稅，這將使台灣作為科技供應鏈關鍵一環的地位更加敏感。台灣的半導體產業受到美中科技競賽的推動，需求持續增加；另一方面，美國可能要求台積電加速設廠至美國，以分散風險。這種局面不僅對台灣科技產業的供應鏈管理構成挑戰，也讓人擔心是否很多「台XX」會變成「美XX」，形成另一種淘空台灣。

面對這些挑戰，台灣須積極推動產業升級與供應鏈韌性建設。擴大多元市場布局，減少對單一市場的依賴，尤其加強與印度、東南亞及歐洲市場的經濟合作，是未來發展的重要方向。同時與日韓等擁有相似產業結構的國家深化科技與製造合作，共同應對美中貿易緊張局勢是重要步驟。投資本地研發與自製能力，以減少對進口關鍵技術的依賴，尤其是在AI、半導體與新能源領域，也將是關鍵一步。

美國的高關稅政策對台灣的出口產業帶來了多層次的影響，例如機械產業，美國已超越中國成為我國最大出口市場，但川普的高關稅政策可能進一步提升出口成本，減低台灣機械產品的競爭力。此外，美國強調「美國製造優先」的政策將進一步縮小台灣在美國市場的機會。為此台灣應聚焦於提升產品附加價值，透過技術創新和差異化競爭策略，增強產品在全球市場的吸引力。同時優化出口產品組合，向不受高關稅影響的高科技與服務業轉型，並加速與其他經濟體簽訂自由貿易協定，降低美國關稅政策帶來的衝擊。

在能源政策方面，川普重新強調化石燃料的使用並降低對電動車及新能源的補貼，這種保守的能源政策為綠能產業讓出了更多市場空間，也為台灣的綠能企業創造了機遇。台灣擁有發展再生能源的良好條件，應把握這一歷史契機，搶占綠能市場。推進國內能源轉型，提升風電、太陽能和電動車的普及率，減少對進口能源的依賴，是能源政策調整的重要方向。同時加大對新興能源技術的投資，例如氫能與儲能系統，確保台灣在全球能源競爭中擁有一席之地。

在兩岸關係方面，川普政策的壓力下，台灣與中國大陸的關係更加錯綜複雜。一方面，美中台之間的緊張局勢不斷升級；另一方面，兩岸經濟交流仍有其必要性，尤其是在全球供應鏈不斷重組的背景下。台灣應採取務實的策略維持兩岸穩定，深化兩岸經濟合作，建立更多直接交流管道，降低政治因素對經濟合作的干擾。針對地緣政治變數，建立更加穩健的應變機制，並在維持兩岸經貿往來的同時，加強其他國際市場的布局，避免過度依賴。

川普2.0政策的重現，使台灣面臨內外部的多重挑戰，但危機亦是轉機，透過積極的策略調整，台灣有機會在全球經濟變局中脫穎而出。在供應鏈韌性、產業升級、能源轉型及國際合作等方面，台灣必須展現更大的靈活性與創造力，才能在新川普時代下確保經濟穩健發展，不會變成川普強人的犧牲品。