經濟日報社論／陸客團不是旅遊業的萬靈丹

陸客團不是旅遊業的萬靈丹。示意圖。（記者蔡家蓁／攝影）

中國大陸文化和旅遊部宣布，近日將開放上海及福建赴台團體旅遊；消息一出，台灣觀光類股大漲，龍頭股亮燈漲停。業界將此視為久旱中的甘霖，期待今年入境旅遊人次飆上千萬，一掃疫情以來的陰霾。

不僅是業界雀躍，多個以旅遊著稱的縣市紛紛不落人後，要求和北市「共推遊程」，深怕這波因台北和上海「雙城論壇」衍生出來的陸客開放效益，被北市獨攬，錯過了難得商機，特別是和北市關係較佳的藍營執政縣市。

誠然，兩岸間的政治爭鬥，已讓台灣付出了巨大的經濟代價，特別是旅遊相關產業。迄今無法將兩岸旅遊納入最基本的業務範圍，讓台灣入境旅遊，無法像全球疫情後快速恢復榮景；加上國人捨棄國旅、大量出境旅遊之下，旅遊業暮氣沉沉，甚至不少業者關門歇業。這是政府須深自警惕之處，實在不宜為一些無謂的爭執，付出產業發展的重大代價。

然而，業界也不宜將責任往政府或消費者一推了事，認定自己完全是個「受害者」，在業績不佳時屢屢要求政府補貼，或「情勒」消費者以國旅取代境外旅遊。畢竟，旅遊的價格和品質主要還是由業者自行考量，而形成對消費者的吸引力；若沒有陸客就無法存活，那表示台灣根本沒法發展旅遊業，顯然不合邏輯。因此，旅遊業者自己當然要負主要責任，恢復陸客來台團旅，有如產業發展的強心針，可以救一時之需，斷難視為萬靈丹。當前地緣政治之下，兩岸關係未來發展難測，今日的熱情難保明日的冷漠，有遠見的業者在風險規避之下，發展「非陸客」市場才是正辦。

但台灣旅遊業的經營心態，頗值得商榷，特別是旅宿業者。幾十年來充滿了「殺雞取卵」的行徑，不僅在年節或旺季時價格離譜，連平日訂價也都遠遠超過鄰國的競爭業者。台灣雖土地價格昂貴，故投資成本偏高，但也絕難解釋為何差異如此巨大，簡直是將消費者當肥羊。在一個全球化的世界，交通既方便，資訊又透明，消費者以自身經驗或透過網路，不可能長期被如此嚴重剝削；所以，今天旅遊業無法吸引國人，可說咎由自取。

然而，除了業者有責任之外，政府對產業還是有輔導之責。政府多年來對旅遊業口頭的關照過多，實際的投資或輔導卻相當有限；幾乎都是在遭逢巨變、業界一片哀嚎之下，才會用補貼方式耗費公共資源加以補助，這絕非輔導的正常手段。

舉例來說，外國在重要景點幾乎都有極出色的大型雕塑品，彰顯當地的某種價值，別說英、法、義那些具有歷史感的大都會，連較後進的馬來西亞蘭卡威，就有個巨型的老鷹雕像；泰國聖獅啤酒廠前，也有大型的金獅雕塑；美國普利茅斯港有當年登陸美國的「五月花」複製品，巴爾的摩港有獨立時期的「憲法號」戰艦；對岸鴨綠江大鐵橋邊，有當年韓戰時中國「志願軍」的巨幅雕像等等。台灣呢？有哪幾個景點有拿得出來，讓旅客爭相拍照的大型雕塑嗎？連號稱台灣孫文的蔣渭水，為紀念他而豎立在國道五號的紀念碑，也寒嗆到令人不忍卒睹，真是愧對先賢。

台灣政府對待旅遊的態度，就連對岸一個三、四線城市都不如，看看他們諸多地方城市的公共水舞，只能讓我們汗顏，更別說一、二線的大城市了。台北市，除了晚間到處黯淡無光之外，入境旅客在大馬路要找個廁所都相當困難。看看對岸成都街道到處都是的公廁，看看江南部分城市的路標，連廁所距離幾公尺都清清楚楚，我們官員到處出訪、參加論壇，每年過年或元宵，就是放放煙火、展示花燈了事；如此這般，旅遊業發展得起來嗎？

陸客只是強心針，絕對不是萬靈丹，旅遊不止要自立，還一定要自強。