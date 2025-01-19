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聯合報黑白集／苗頭不對、雅口無言

聯合報／ 黑白集

社民黨北市議員苗博雅主張廢死，17日直播近3小時，找來綠營批藍白惡搞預算，最後觀眾call in直球問「為什麼沒有譴責賴清德？」圖／擷取自YouTube「苗博雅」頻道
社民黨北市議員苗博雅主張廢死，17日直播近3小時，找來綠營批藍白惡搞預算，最後觀眾call in直球問「為什麼沒有譴責賴清德？」圖／擷取自YouTube「苗博雅」頻道
死刑犯黃麟凱成為賴清德總統任上首名伏法死囚，本該嚴肅以對，但在相關議論中，「苗頭不對」、「雅口無言」卻成為爆紅流行語，讓政客見識到民意迴力鏢威力。

事情源於社民黨台北市議員苗博雅，十年前曾在臉書發文「再冷，也不該拿死囚的血來暖自己的民調」，狠酸時任總統馬英九。現在賴清德才上任半年，更有「實質廢死」的釋憲判決靠山，仍不惜對死囚「開第一槍」，人民當然想知道，賴總統是否也拿死囚的血來暖民調？

然而，當初捍衛殺人犯人權的苗博雅，如今卻發文表示「這個國家，有更重要的事」，並轉移焦點批評在野黨刪減預算，形同消音。一時之間，網友紛紛湧向苗博雅舊文朝聖，並立封苗博雅「尚書大人」（喻機靈搖擺如牆頭草），更炒熱了「苗頭不對」、「雅口無言」兩個語詞。

其實黃麟凱槍決仍有程序問題遭質疑，例如真能通過憲法法庭設下的「八大關五大卡」檢驗？司改會、廢死聯盟稱已將其非常上訴狀遞至法務部，仍未能槍下留人，苗博雅卻未置一詞，莫非背叛了理念、也拋棄了盟友？但若真深究，恐怕就要問，賴政府是在搶救民調，或是為大法官提名鋪排？

顯然，面對八成反廢死堅定民意，「血饅頭」不僅有助暖總統民調，還攸關能否鋪平自己出征台北市長的競選之路！

社論

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