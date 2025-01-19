聯合報社論／賴卓體制失能，陷豢養側翼與尾巴搖狗困境

經濟民主連合召集人賴中強。圖／聯合報系資料照片 在賴清德總統當選一周年前夕，民進黨的親密戰友「經民連」智庫召集人賴中強發文談論退休年金議題時，痛批賴政府面對朝小野大犯下兩大戰略錯誤，國會攻防不該只擋不攻，也不該把國會當主戰場。他直言，青鳥會盡台灣公民的責任，民進黨政府也要認清這年頭不可能有太平官。賴中強的批評未必全然準確，卻表達了綠友友對賴卓體制失能的不滿，更凸顯民進黨政府在豢養側翼與尾巴搖狗之間的困境。

從太陽花運動到青鳥、大罷免，賴中強是一路和民進黨相倚相伴的民間團體急先鋒；他說重話，顯是對民進黨無能面對國會的反彈。他指陳賴政府第一大戰略錯誤，是在國會不能只是擋、沒有攻，執政黨應設定政治議程，拋出福國利民法案說服國人，看藍白敢不敢反對。他所謂的第二大戰略錯誤，是賴政府明知國會是少數，就不應把國會當成主戰場，應該把操之在我的法規命令當成主要施政手段。

站在綠友友立場，賴中強當然痛批藍白惡搞，只求討好特定群體的政策買票。但至少藍白解決了警察退休金和高齡巴氏量表申請的苦痛，而民進黨為庶民做了什麼？當民進黨全力抨擊藍白提高警察所得替代率、挑撥世代矛盾時，執政黨為那些拿不到補助津貼的退休老人做了什麼？賴中強直問，難道國家稅收不應優先保障國民最基本生活權？賴中強忽略了民進黨重砍公教，卻不敢碰觸勞工的年改真相；但他的確問到了重點：這政府為伸張社會正義又做了什麼？

賴中強也以衛福部次長呂建德為例，逼問民進黨政府是什麼樣的黨內權力結構和政治文化，讓富有行政經驗的學者從政，依然「有志難伸」。換句話說，賴政府即使重用綠學者，但老戰友在這失能政府裡卻無所作為，這難道不是政府的問題？不過，賴中強豈會不知，學者被收編成為綠朝新貴，往往不是一起沉淪，就只能黯然求去？

一連串逼問都直指賴政府的失能，既無力解決朝小野大僵局，更無法照顧庶民生計。賴總統最大動作，就是成立氣候變遷、健康台灣和社會防衛韌性三大委員會，卻不能形成社會共識和政策改變，只淪為政治秀。卓榮泰最大動作，則是對國會提覆議，還有叫停班班鮮奶的政策災難，以及推翻高鐵南延屏東設計，讓五年上億評估歸零重來。卓內閣翻案本事遠高於開創能力。民進黨團更忙著鬥爭藍白，並寄望青鳥大罷免。這樣無能的政府，人民怎會有感？綠友友怎不焦慮？

一年前，賴清德在當選夜裡誓言要以團結為先，要廣納人才，要朝野有共識的政務先做，沒共識的先擱置，這些承諾已成泡影。賴卓體制善鬥而無能，除了痛罵藍白毀憲亂政外，什麼也沒做。國會空轉，國政虛耗，空白的執政成績單，連綠友友都搖頭，指責賴政府犯下戰略錯誤。誠然，賴政府如能提出福國利民法案，藍白怎麼敢擋？運動部組織法和考試委員人事案都順利通過，就是最好例子。

但賴卓體制必須擺脫威權獨裁心態，接受朝小野大事實，尊重國會多數民意，才可能走出失能困境；而賴中強開出的解方裡，並沒有朝野和解和民主團結。當賴中強發出「青鳥會盡公民責任」要脅，警告「不可能有太平官」，甚至怒轟卓內閣對中資禁止漏洞無動於衷時，口氣竟像極了賴清德在召喚青鳥包圍國會、威脅在野黨；而當賴清德高喊團結並邀韓國瑜喝和解咖啡時，賴中強卻強調青鳥大罷免行動自主不受政黨指揮，賴清德有沒有尾巴搖狗的感覺？