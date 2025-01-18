聯合報社論／沒有仇恨不能放下，或沒有仇恨不能炒作？

賴清德總統（左）15日與立法院長韓國瑜（右）「喝咖啡」，針對朝野紛爭，賴總統強調，「在福爾摩沙，沒有什麼仇恨放不下，也沒有什麼不快過不去」。 中央社 立法院長韓國瑜率團參加美國總統就職典禮前夕，賴清德總統邀請跨黨派代表團「喝咖啡」。在朝野對抗升高之際，賴總統一句「在福爾摩沙，沒有什麼仇恨放不下」，儼然成為會面金句；但會後朝野對抗並無化解跡象，甚至隔天民進黨立院黨團總召柯建銘就喊話黨公職全體投入大罷免。賴總統引的金句，反成寓言和反諷。

賴政府上任以來，不顧朝小野大的政治現實，在立法院引發一場又一場的朝野衝突。民進黨只想整碗端走，甚至把司法當作攻擊武器，朝野間的仇恨與對立幾已無法化解。展望今年乃至未來三年，很可能都要在藍白綠的震天殺聲中度過。

就在賴總統與韓國瑜「喝咖啡」前後，民進黨才高呼要「大罷免」韓國瑜和區域藍委；立法院則有憲訴法後續處理、總預算是否大刪的激烈衝突。因此儘管只是一場「例行性會面」，但一位是身兼民進黨主席的總統，一位是藍營重要領袖的立法院長，與會者又含括朝野，民眾自然希望這場會面能達成「例行接見以外的成果」。

可惜除了說說場面話，賴總統對朝野對抗情勢，似無真心化解之意。例如韓國瑜拋球給賴總統，希望柯建銘「別這麼硬」，顯然就是要總統對立院情況表態；但賴總統只請韓國瑜和柯建銘「多喝咖啡」，彷彿化解朝野對抗，責任只在韓國瑜。至於在「沒有仇恨放不下、沒有不快過不去」之後，賴總統接著說「最重要的是團結」，恐怕也是要團結在民進黨意志下才是團結了。

於是，接著就發生「上午總統邀喝咖啡，下午總召搞砸協商，隔天開始大罷免」的醜陋場景。藍白要聯手大刪總預算，會期時間已然不多，柯建銘卻在朝野協商時表演個人秀，以冗長無效的情緒性發言，從大罷免扯到國家安全，讓總預算協商一事無成。柯建銘的作為，就是要利用在野黨大刪預算反向炒作，製造仇恨，找相罵本，果然接著啟動大罷免。

行政院長卓榮泰也不遑多讓。面對總預算可能被大砍，卓榮泰劍指國民黨主席朱立倫，說他對台電、媒體宣傳預算指指點點，「難道又想回到黨國時代，用黨來指揮一切？」卓榮泰的頂頭上司賴總統兼任民進黨主席，才是真正「用黨來指揮一切」；而且前任總統蔡英文就是如此。「回到黨國時代」是民進黨的「現在進行式」，卓榮泰是忘了，還是不敢想起來？

賴總統邀韓國瑜喝咖啡，卓榮泰卻將批評矛頭對準朱立倫，柯建銘更要推大罷免，背後的思考，不是為化解朝野僵局，而是分化對立的兩面手法。分化對象不只是選民，更是在野黨。「拉高韓國瑜、壓制朱立倫」，就是意圖在藍營內部製造矛盾。可惜這樣的手法太過拙劣，在野黨已經不會上當。

雖然朝野衝突非一朝一夕可解決，但以賴總統的高度與掌握的權力，逐一化解仍不是不可能。例如憲訴法僵局，根本不用走到在違法違憲下進行釋憲和暫時處分的地步，賴總統只要盡速公布施行，並提名立法院能接受的大法官人選，就可很快化解。而總預算是否大刪，在野黨也非鐵板一塊，朝野若能在憲訴法和大法官人事上達成共識，何愁總預算無法取得共識？

民眾對賴總統與韓國瑜喝和解咖啡的期待，其實未必是認為兩人一定可以跨出朝野合作的第一步，而是認為，這可能是避免朝野衝突進一步惡化的最後機會。事實證明，結果仍然讓人失望。但外界更將懷疑，難道賴總統口中所說是「沒有仇恨放不下」，心中所想卻是「沒有仇恨不能炒作」？