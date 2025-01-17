聯合報黑白集／宣揚反共或鼓勵舔共？

國安局長蔡明彥。記者胡經周／攝影 反共網紅八炯稱，有廿萬台灣人取得大陸身分證；內政部一查，其實不到十例。國安局立馬出面「救場」，發文談近年共諜「指標案況」：諸如要求幫派分子在共軍登台時掛五星旗呼應；吸收退伍軍人成立狙擊隊，助攻軍事設施與外國駐台機構；要求現役軍人寫誓約書或拍影片，表達效忠中共。總之，親綠媒體曾放出的各式共諜案情，國安局這次全部背書。

中共滲透台灣，我方自應全力保防，不可掉以輕心。但國安局的指標案例中，卻充滿邏輯不通的行為。中共誘迫台灣人變節主要是為獲取情報，被吸收對象一旦配合交付情資，就是無法回頭的投名狀。但是，要求「立誓效忠」或承諾未來「迎王師」，沒人知道支票能否兌現，對犯台作戰毫無幫助，其實純屬外行異想。

更糟的是，這類故事不僅無法堅定抗敵信念，反會導致社會意志動搖。因為其描繪狀況，變節原來如此簡單又好康：只要宣稱服膺共產黨，或隨便弄些毫無機敏性的資訊，吹噓一下自己在台灣社會的影響力，就能讓對方滿意，榮華富貴便輕易到手。八炯與「閩南狼」的成名作，就是打電話向對岸統戰單位聲稱缺錢，立刻找到贊助門路。這不覺得太輕鬆嗎？

散布這種「當共諜，人人有機會」論調，到底是宣揚反共，還是鼓勵舔共？用大腦想想吧！