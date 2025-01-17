聯合報社論／賴政府強推四接，卻拉基隆情感和安全陪葬

台電推動基隆協和發電廠改建為天然氣發電廠，環境部將召開第6次四接環評初審會議。 圖／聯合報系資料照片 停擺一年半的四接環評初審，今天將再次叩關。環評前夕，一群基隆在地工商業者和里長突然集體現身，表態支持四接。這種「以商逼政」的背後，皆可見台電穿梭動員的身影，也暴露中央強渡關山的企圖。剛歷經罷免波潮的基隆人，又要再次面臨撕裂。不論罷樑或四接，皆肇因於民進黨一黨之私及錯誤政策，卻要賠上基隆市民情感與公共安全為代價。

四接環評自二○一七年提出後，逾七年未能拍板，關鍵就在爭議太大。起初，台電預計在外木山填海造陸興建四接，面積達十八．六公頃，因底下蘊藏豐富的珊瑚生態，遭當地民團強烈反對。台電遂以偷渡方式抽換環評內容，將基地東移四百公尺，面積縮小為十四・五公頃。然後宣稱，因仍在原瑞芳水產保育區範圍，毋需重新申請開發同意函，便在當時的基隆市長林右昌開綠燈掩護下，一路闖進環評會議。

但東移後的開發版本卻緊鄰基隆港，具高度危險性的LNG船頻繁進出港區，對基隆港亟思發展成郵輪母港及往來商船皆投下不定時炸彈，帶來「滅港」危機。尤其，四接距離港邊人口稠密區僅四百公尺，更有高度公安疑慮。

民進黨為推四接，可謂奧步用盡。其一，中央和地方聯手沒收基隆的「護海公投」；其二，台電更恐嚇人民，一旦四接無法興建，北東電網將產生缺口。但就算真的如此，這也是民進黨擋下核四，並執意將機組仍然安全堪用的核二、核三廠關閉所致；如今，苦果及責難卻要由基隆承受。

AI產業興起，更成為台電裹脅地方的武器。台電董座曾文生稱，為減緩輸電瓶頸，不再核供桃園以北地區五MW以上資料中心，呼籲高科技業到「支持電廠開發」的縣市設廠。曾文生對AI產業落腳地指手畫腳，已經僭權；何況當初重啟核四公投，北台灣除新北市不同意票以微幅差距勝出外，其餘皆是同意票大於不同意票。亦即，北部民眾並未拒絕核電，也願承擔發電責任，問題在民進黨政府硬推悖離科學與民意的非核家園，才導致用電屢生缺口。曾文生竟以此來情勒北部民眾，根本是倒果為因。

協和燃油電廠今年六月底將除役，在地方要求不得延役下，台電的動作愈來愈粗魯。環團透露，曾文生之所以急著在今天通過環評，是算準環評會議後緊接著就是過年，一旦抗爭拉長戰線，後續就難再凝聚動能。與此同時，基隆工商界及在地里長近日突然接連集體公開力挺四接，是企圖營造「地方不反對」的氛圍。

這些「在地民意」，反映的其實是既得利益者的聲音，背後也都有台電操盤痕跡。台電以「敦親睦鄰」回饋金補助周邊鄰里辦公室，里長挺四接的記者會有台電專車接送，檯面下充滿想像空間。賴政府不思檢討紛亂源頭的能源政策，反而硬推四接過關，可謂「棍棒與胡蘿蔔齊下」：以缺電危機恐嚇工商界，藉「以商逼政」要地方首長俯首稱臣，再賞以回饋金為甜頭。如此撕裂基隆，既不負責，更不道德。

從台電擺出的陣仗與暗地動員的力道，今天的四接環評，看起來賴政府有非過不可的打算。民進黨政府為滿足二○二五燃氣占比達五十％，中油三接、台電四接、中油二期，以及七接等計畫近年不斷排上環評期程。一個月前，位於高雄的「七接」僅歷經一次環評初審，立即在環評大會火速過關。今天的四接如果也闖關成功，再加上煤電，預示台灣進入大火力發電時代，全民都要為錯誤的能源政策付出高昂代價！