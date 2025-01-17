經濟日報社論／從台灣看中國大陸經濟變化

據中國大陸官方公布的數據，去年經濟成長率可以達到5%的預期目標。路透

根據中國大陸官方公布的數據，去年經濟成長率可以達到5%的預期目標，不過外界普遍認為實際成長率可能低於官方數據；無論是否有「灌水」，未來中國大陸經濟會面對更大挑戰。

由美國主導對中國的經貿制裁，對大陸經濟影響深遠。美國最近三次總統選舉均政黨輪替，但新任幾乎仍會維持前任對中國的制裁並再加碼。特別是在去年大選後，拜登政府在卸任前仍擴大對中國管制措施，例如新增140家大陸企業列入出口管制的「實體清單」，以及對中國半導體展開301調查，預估川普也絕對不會鬆手，會對中國展開更全面性制裁，大陸必然會報復，美中經貿對抗將會達到最高峰。

川普總統的第二任將對中國可能實施措施包括加徵60%關稅，加強出口管制、投資審查；甚至制裁範圍擴及在海外投資的中資企業，例如準備禁止進口中資在墨西哥生產的電動車，對中國衝擊將更大。

雖然中國大陸在過去已將「雙循環」的成長主軸，轉換成以刺激內需的「內循環」為主，減輕對以出口為主「外循環」依賴，以因應美國的制裁。但由於大陸房地產泡沫化使得內需市場消費不振，投資低迷；與世界高通膨環境相比，中國陷入內需不振通貨緊縮的困境。即使去年開始中央出手提振房地產市場，並展開降息，但成效不彰，大陸經濟已經陷入「內循環」無法彌補「外循環」缺口的結構性問題。在未來中國將面對美國更嚴峻制裁，出口受到壓抑，並會引發另一波境內企業出走，進一步削弱國內消費及投資，對中國將是一大考驗。

今年是中國大陸「十四五規劃」的收尾年，目前正在進行「十五五規劃」（2026-2030）的設計。在十四五規劃中，曾提及中國正面臨百年以來前所未有的挑戰，而在「十五五規劃」下，中國的挑戰會更高於以往。

未來「十五五規劃」將以發展「新質生產力」為主軸，包括新能源汽車、量子技術、前沿新興氫能、新材料、低空經濟、大數據、人工智慧等，大多屬於美國重點發展的尖端科技領域，也是美國加強對中國大陸防堵，避免被超車的項目。中國大陸也承認大多項目與美國存在差距，如何在技術封鎖下實現自主創新，將是決定中國大陸經濟能否突破困境的關鍵。

在中國大陸的「十四五規劃」中，注重實體經濟，全力發展製造業。雖然在美國的壓制下，中國大陸已經絕口不談目標將中國大陸製造業登頂的「中國製造2025」，但中國政府對於製造業的扶植力道未減。預計在「十五五規劃」，會更加強對製造業的全方位補助，對於以製造業為經濟成長主要動力的台灣，構成不小威脅。

台灣未來應針對大陸二個五年規劃的重點及成效，並根據本身發展的現狀，鞏固具有優勢的項目，嚴防被超車；對於不具優勢的項目，也制定因應的策略。另外，近年來台灣對中國大陸出口比重下滑，對大陸投資快速降溫，但兩岸長期已建立密切的經貿聯結而很難脫鉤。不過在美國擴大力度，特別是對中國大陸加徵關稅下，先前並未被列入美國301的項目，例如筆電及智慧型手機，台灣目前在大陸仍有布局，主要是替國際品牌代工，目前仍與台灣維持密切的貿易關係，未來可能面臨另一波供應鏈轉移，預期會有較顯著的影響，值得關注。

最後，在川普執政後，全球貿易保護主義升溫，特別是在美國對中國大陸課徵高關稅下，中國大陸出口必須由美國分散到其他市場，如何面對「紅色」產品充斥全球因而波及到台灣出口，也必須有所因應。