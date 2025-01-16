聯合報黑白集／台南真棄土，高雄假空品

環境部公布去年空氣品質監測報告，遭環團戳破是靠「手動」造假空品。 圖為高雄林園石化工業區。圖／聯合報系資料照片

環境部公布去年空氣品質監測報告，全台PM2.5年平均十二・五微克，較前年的十三・七略有改善。這項數據，隨即遭環團戳破真相。台灣健康空氣行動聯盟質疑，環境部放著全台七十八座「自動監測站」不理，只採納卅一處「手動監測站」數據，是在製造假象。

明明自動測站的數目更多，為何偏偏只採納數目很少的手動測站數值？環境部辯稱，自動測站易受水氣及鹽分影響，改採手動監測，可以修正數值的偏差。這種說詞，顯然沒有多少說服力。環團批評，環境部是「自廢武功」，編造數據欺瞞百姓。

以環團指稱的「全台第一霾都」高雄為例，官方公布的手動數字是十七・四，但民間版的數值是十八・二三，更超過世衛標準的三・七倍。此外，全台驗出空品最糟的十大自動測站，有八座在高雄，大寮、仁武、林園、橋頭、左營分列前五名，官方數字卻只想擦脂抹粉。

環境部長彭啟明日前說，「台灣太瘋ＥＳＧ」，應該要降溫。此話出自環境部長之口，令人錯愕。也許民間相關課程良莠不齊，也許有人想靠碳權致富，這都必須改善；但環境部長帶頭反ＥＳＧ，並「手動」改善空品，豈不更可怕？

台南近年成為光電棄土的樂團，高雄則頂著「第一霾都」名號拚命招商，還得靠「手動」空品造假。這對得起南二都選民嗎？