聯合報社論／網紅政治變調：亡國總召遇高中生搖紅旗

民進黨立院黨團總召柯建銘「雙罷」言論發酵，在黨內黨外都激起漣漪。 圖／聯合報系資料照片

民進黨吹響「大罷免時代」號角，黨團總召柯建銘三句不離藍委「亡國賣台」，率先喊出雙罷，全台各地開跑連署。巧的是，新北市三名高中生錄製網路短片，他們揮動五星旗，高喊「希望台灣省省長賴清德，能讓我們回歸祖國」。老柯和高中生不約而同扮網紅，衝聲量不惜「動搖國本」，讓人搖頭。台灣脫序變調至此，焉有安寧之日？

微博與抖音傳出一段影片，三名男學生跳著大陸流行的「社會搖」（科目三即屬其中一種）。自稱「台灣省高中生」的三人輪流搖五星旗，除喊話賴清德，並高呼「此生無悔入華夏，來世還做中國人」。影片內容格式及妝造服化都模仿大陸網紅短片「精神小伙」系列，中國人的口號則是借用大陸知名動漫的台詞。影片上網後，台派痛批中共透過抖音滲透校園。

校方表示，學生是為「博取同儕注意，並無特定政治立場」，未發現有團體或個人引導學生。該校已指導學生，若對政治認同有想法，須注意社會觀感，特別對國家、元首不應做出不良言行。學生表示，這是「反串」，目的在吸引大陸「小粉紅」關注。

國會與高中生的兩個場景意外碰撞，演繹台灣政治的魔幻寫實。柯總召為政治攻防，把「亡國賣台」當成仇恨動員口號；新北高中生則藉五星旗、回歸祖國賺取網路流量，國安議題被「丑化」成政客與網紅的低俗橋段。年輕人的反串，其實也是對網紅政治的反諷：執政黨能利用「愛國者遊戲」牟取政治紅利，學生也可將國家認同當成博聲量的工具。

蔡賴政府養綠媒和網軍帶風向，官員民代一路網紅化，以標籤、迷因哏圖和人身攻擊取代政策論述，也藉抗中保台、對抗統戰滲透等國安口號掩蓋弊端，將在野黨監督、社會異議都用紅標籤打成國家敵人。尤其賴清德少數執政，堅持鬥爭不溝通，網紅政治更激進，對社會民生、文娛活動等更以「思想檢查」方式區分敵我，只要言行偏好和大陸有關，就被劃成敵對陣營。

荒謬的是，網紅政治造就的「整風」，卻反撲賴清德執政團隊。他提名的大法官劉靜怡，被綠委及側翼攻擊成「亡國賣台」，連帶賴總統蒙上「叛國」之嫌。被大陸用後即棄的統戰網紅「八炯」，改投效綠營搖身愛台網紅，他指控有廿萬台人領大陸身分證；陸委會揚言嚴辦，鼓勵檢舉親朋好友。但內政部與調查局發動調查，卻僅查到十人。

綠委黃捷與側翼蹭八炯，指控藍委陳玉珍有大陸身分證，還用來路不明的大陸網頁搜尋身分證號碼作證據。結果，那個網頁是釣魚程式，輸入賴清德資料，也會跑出大陸身分證字號。

國安團隊迎合網紅整風，陸委會主委邱垂正就隨八炯起舞，指控北京對台交流都有統戰任務，卻又想方設法強迫訪台大陸黨政人士須與賴政府闢室密談。上海涉台學者獲准接受親綠智庫邀訪，並與陸委會官員對話，這樣算不算陸委會被統戰？

黑熊學院執行長朱福銘說，中共對台滲透統戰，特別針對年輕族群，高中生搖五星旗是抖音之禍。反觀綠委林楚茵以大陸流行語「綠茶婊」罵人，又是受哪個大陸平台統戰呢？學生短片裡，充斥大陸網路次文化。台灣該深思的是，高中生為何要拿國家認同、而非本土文化和小粉紅競爭？

就算要指控中共統戰瓦解我國家認同，但最先動搖國家認同，將中華民國、中華民國台灣、台灣混為一談的，不就是賴清德？高中生玩「祖國反串」和小粉紅拚流量，究竟是抖音還是總統之過？