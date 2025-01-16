經濟日報社論／稅收超徵 凸顯稅改、財政重劃必要

財政部。 聯合報資料照片

財政部13日公布去年全國賦稅實徵淨額「初步統計」，總稅收逾3.73兆元，續創新高，比去年的總稅收3.46兆年增率高達7.9%，且實徵淨額占全年預算數115.4%，亦即超過財政部原先預估預算數（簡稱超徵）15%以上，高達4,972億元，超徵規模也是歷年次高。

實際上，由於部分稅款會遞延入帳，確切數據2月才會出爐，但估算全國超徵數必然超過5,000億元，約在5,200億上下。其中，中央政府超徵高達4,500億元（包括指定用途撥入中央特種基金的國稅），無論是超徵數或實徵數都將是歷史新高。

上述數據，反映稅收成長率和經濟成長率的脫鉤現象持續發生，且偏離的程度更甚以往，代表稅制上可能存有一定程度的不合理。而從政府別來看稅收的結構，也顯示財政劃分上確實存在先天的、長期的垂直失衡，可以用來檢視此次修正財劃法，是否有改善的結果。

首先，探究稅收成長率和經濟成長率的脫鉤現象，在2014年到2023年共十年之間，除了2020年因疫情採取租稅減免或緩徵措施之外，其他九年特別顯著。2024年度延續此一現象，稅收成長率7.9%，是預估經濟成長率4%的兩倍。最近十年來，政府透過徵稅而超拿了經濟成長的果實，也代表國稅的所得彈性長期都遠大於一，不正常也不合理。

租稅的稅基是按「名目價值」計算，而名目價值是由實質所得和物價上漲率所構成。經濟成長率反映實質所得的成長，因此稅收成長率遠高於經濟成長率，關鍵因素顯然在於物價上漲，墊高了稅基，造成政府從物價上漲的過程中取得了「通貨膨脹稅」。也因此，早在1992年我國就建立了「物價連動機制」，隨消費者物價指數（CPI）上漲，就自動調高免稅額、扣除額以及課稅級距金額，希望能消除通膨稅。

自2020年起物價上漲特別嚴重，CPI年增率都在2~3%之間，以致於過去四年物價上漲了10%。而雖然財政部依物價指數連動法，分別在2022年度調高綜所稅及所得基本稅額免稅額、扣除額及課稅級距，以及2024年調高遺產稅扣除額，但稅收成長仍遠超過經濟成長率和物價上漲率的總和，顯然並未有效消除「通膨稅」。

其次，從財政劃分角度來看，去年中央國稅收入高達3.34兆，占全部稅收的90%；代表地方政府自主財源的地方稅，合計還低於4,000億，僅占總稅收的10%；可見得，國稅、地方稅的先天劃分上，中央占了絕對優勢。因此，財劃法將國稅的所得稅、貨物稅撥出10%以及營業稅（扣除發票獎金後）的40%，挹注「中央統籌分配稅款」（簡稱統籌稅款），來彌補地方政府基準財政需求的不足。

即使加上了統籌稅款，地方政府全部稅收也只有0.86兆，只占全國總稅收的23%而已，中央仍掌握77%的稅收。亦即，從重分配後的稅收結構面來看，統籌稅款僅改善垂直失衡的情形13%而已。

中央的全部稅收中，即使扣除指定用途、撥入中央特種基金（例如房地合一稅、遺贈稅撥入於住宅政策、長照基金，及金融業營業稅撥入金融業特別準備金等）之後，「未指定用途，可彈性運用」的中央稅收仍高達2.67兆，比預算數超徵了將近3,800億元，其實足以支應財劃法修正後、中央必須撥入統籌稅款的新增額度（按2025年度預算估計為3,753億）。

綜上，國稅超徵且高於經濟成長，代表通膨稅的確存在，也是中央和地方垂直失衡的關鍵，中央政府應該覺得憂喜參半。為消除國稅取走經濟成長果實太多的憂慮，應當檢討並改革所得稅及營業稅制，以消除通膨稅列為當前急務。財劃法修正，將超徵的所得稅和營業稅，多撥給地方政府可以改善垂直失衡，其實也正好減輕中央錢太多而花不完的壓力。