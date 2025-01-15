經濟日報社論／拜登臨去秋波 晶片業挨悶棍

美國總統拜登。(美聯社)

拜登在卸任前四天，公布了緊縮人工智慧（AI）晶片出口的政策，目標是集中AI技術的發展於友好國家，並讓全球企業遵循美國的標準，更重要的目的是堵住漏洞，防止中國利用東南亞和中東等地區的資料中心來獲得AI晶片，阻擋中國大陸發展AI。

未來人工智慧晶片的出口將分三級管制，第一級關鍵盟友和夥伴包括台灣等18國，不受任何限制，中國等被列為第三級的國家，除了不得出口AI晶片，同時也限制提供運算能力強大的AI模型。

必須要指出的是，這個緊縮政策，並不是一刀切，未來將有120天的時間供公眾提出意見，才會生效，也將給予業界一年的時間調整，以符合新的安全標準。反對實施新限制措施的人認為，一個幾天後即將下台的政府不應該做出如此重大的政策變動；不過拜登政府希望即將上任的川普政府能夠繼續維持緊縮。

目前第一重的反對將來自追求「數位主權」的西歐國家，雖然大多數西歐國家都未受限，但歐盟肯定會抱怨新的出口管制不公平地有利於美國，打擊歐洲雲計算競爭力，歐盟可能會通過反制法令，甚至考慮組建歐洲晶片聯盟，來對抗美國的「脅迫」。

美國的科技巨頭也會群起反對，總部位於華盛頓、代表谷歌（Google）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）和其他大公司的行業組織資訊技術產業協會就指責拜登政府未與企業協商。

AI晶片龍頭輝達因為這項禁令將衝擊一半以上的市場，所以強烈批評拜登政府的新政策，認為此舉「史無前例」，可能「危及」美國的AI領先地位。其實新禁令的主要目標，就是輝達。美國曾經頒布出口管制措施，但幾周後，輝達發布了專門面向中國市場、經過修改的新晶片，不需要獲得美國出口許可證。一年後，美國更新了管制措施，輝達再次避開出口禁令。這激怒了美國官員，認為輝達刻意玩法。

事實上，西岸矽谷的科技新貴對於川普勝選，至關重要，所以內閣名單中，科技界人士更是比比皆是，強調對AI與數位貨幣採不干預，來扶植美國在新科技的創造力，因此樂觀預期川普將撤銷禁令。

但是川普在第一任期間，就已經視中國大陸為戰略競爭對手，第二任尤甚，而對中國的AI晶片管制，是整體對抗的一環，所以是否會在高科技業者的壓力之下，網開一面對AI晶片放行，恐怕還有待觀察。

美國商務部長雷蒙多日前表示，台積電（2330）最近已開始在亞利桑那廠為美國客戶生產先進的4奈米晶片。她還說，這是美國史上首度在本土，由美國勞工製造先進的4奈米晶片，良率和品質可媲美台灣，這將是拜登總統推動半導體計畫的重要里程碑。預計自2028年，台積電將在亞利桑那州二廠開始2奈米製程；雷蒙多希望到2030年，美國能夠在本土生產全球20%的先進晶片。

雷蒙多很得意地指稱，「這是大事，在我們（美國）的歷史上前所未見」。但這不是自然而然發生，雷蒙多強調，「我們得說服台積電，讓他們想在美國擴展」。所謂的「說服」，除了政治壓力外，就是補助，美國商務部在去年年底就撥出66億美元補助款，資助台積電。

雖然川普在第一任時，也鼓勵台積電到美國設廠，但是對於補貼，他卻不以為然，在競選期間，他甚至講出，只要用關稅，就能逼台灣到美國設晶圓廠，「補助是個壞交易」。

然而現在川普當選後，大家都在猜測，鼓勵晶片深植美國的政策，是否會繼續？畢竟晶片法案只有五年的壽命，而單單建廠到投產，就需要五年，如果川普不繼續支持的話這個政策恐怕將曇花一現。

無論是禁止AI晶片出口的棒子，還是補助晶片在美生產的胡蘿蔔，都是美國的晶片政策工具，拜登臨去秋波，又祭出了棍子，又撒下胡蘿蔔，但川普是否買帳，才是晶片政策能否貫徹的關鍵。