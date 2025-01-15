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聯合報黑白集／郭哲敏快謝黨隆恩

聯合報／ 黑白集

涉嫌經營博弈與地下匯兌的八八會館負責人郭哲敏（中）日前遭新北地方法院裁定羈押，新北地院合議庭裁定，郭哲敏以2億元交保。 記者葉信菉／攝影
涉嫌經營博弈與地下匯兌的八八會館負責人郭哲敏（中）日前遭新北地方法院裁定羈押，新北地院合議庭裁定，郭哲敏以2億元交保。 記者葉信菉／攝影
八八會館郭哲敏洗錢案偵查終結，新北地檢求處有期徒刑十五年，地院裁定兩億元交保。郭哲敏逃亡被解送返台，其女友接連四次批司法「押人取供」。黨開的法院不計前嫌，恩准百億洗錢犯戴上電子腳鐐，偕同小弟、大帳房等共犯回家過好年。

新北地院評議本案審結，交保金額高達兩億，加上限制出境、科技監控等強制處分，「具有心理約束力」，得予停押。但另一邊，高院才因「考量趨吉避凶之基本人性」，認定柯文哲有動機棄保潛逃，科技監控也難防逃，駁回抗告。為何換成郭哲敏，基本人性就沒問題？電子腳鐐若對柯Ｐ無用，對曾逃亡泰國的郭哲敏，難道就成天羅地網？

法院押放柯、郭的理由，充斥著雙標。高院考量柯Ｐ影響力，推論會利用通訊軟體串供滅證；新北地院卻不擔心郭哲敏藉通訊軟體串供或密謀逃亡，或在審理過程繼續指揮洗錢。司法優先為黨鏟除政敵，卻無視人民受苦於詐團橫行。

尤其，不肖檢調通風報信郭哲敏、洗錢教父涂誠文、百億賭王林秉文，助逃海外，內鬼仍消遙法外。新北地院三度交保郭哲敏，縱放林秉文。綠營執政素以雙標區隔敵我，司法「禮遇」洗錢重犯，莫非視如自己人？

郭哲敏八八會館及招待所，接待蔡賴兩朝權貴不知凡幾。廣結善緣，喜得自由身，他別忘謝黨隆恩。

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