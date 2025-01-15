聯合報社論／賴清德補提大法官，絕對比硬闖釋憲明智

外界關注，賴清德總統收到立法院憲法訴訟法覆議案咨文後，將會在幾天內完成公布程序。 圖／聯合報系資料照片 行政院提《憲訴法》覆議失敗，現在輪到賴總統傷腦筋：新法要何時公布，是否以「預防性權利救濟」為由聲請釋憲，以及該由誰提出？每一步舉措，都構成一組繁複的政治數學，更涉及對憲政法理的硬槓，乃至對人民耐心的挑戰。這些問題其實有一個更簡單的解方，就是：賴總統重新提名公正超然的大法官人選，讓憲法法庭恢復運作。然而，殺紅眼的賴清德甘於就此收手嗎？

賴政府對《憲訴法》修正案如此在意，主要是過去八年綠營的政治「舒適圈」，被徹底打翻。蔡英文時代，立法院如同「立法局」，政府愛訂什麼法就訂什麼法；再加上清一色親綠大法官的後援，民進黨在法理與政治的角力無往不利。如今「雙少數」政府既在國會受挫，大法官又遇換屆僅剩八人；《憲訴法》一修，憲法法庭未來就無法像「自家人」那麼順手好用。因此，民進黨要利用最後的機會吃乾抹淨，讓八名大法官把新憲訴法「凍結」。

如此堅決的難看吃相，連綠營人士都看不下去。台灣民意基金會董事長游盈隆近日直言，不贊成閣揆卓榮泰孤注一擲，以「不副署」的手段對抗此案。他也奉勸民進黨：若窮盡一切手段都打不贏，就應該認帳，再設法爭取下一局的勝利，而不要一次次自取挫敗和羞辱。前副總統呂秀蓮對近期的政情也頗有所感，她感嘆道，民主國家沒有「永遠的執政黨」，政權延長要靠對選民的服務，光靠謀略是沒有用的。所謂旁觀者清，但賴政府當局正深陷戰局之困，對於這些善意的諫言未必聽得進去。

行政院目前的如意算盤是：要利用總統府公布法律後、尚未正式生效前的三天空檔，向憲法法庭提出「預防性權利救濟」措施，先阻止其生效，直到釋憲完成。這項盤算，看似開啟了一道巧門，其實此路不通。第一，「預防性權利救濟」主要針對的是民事案件，用以保護當事人的權益；如今要用在法律案來「保護執政黨權利」，顯然太過硬拗。第二，德國法律雖有此制度，但我國憲法並無此設計，不應該用他國法制來硬套。第三，就算《憲訴法》暫時遭到凍結，期限僅六個月；朝野關係若不改善，半年後還得重新打一仗，結局還不是一樣？

另一個爭執點是：若要提「預防性權利救濟」聲請釋憲，該由誰來提？目前鼓聲頻催的是行政院，意志滿檔；但是，《憲訴法》修正案規範的是憲法法庭的運作，屬於司法院範疇。行政院如果想撈過界代司法院去提釋憲，必然更坐實賴政府「五院不分立」之譏。至於民進黨立院黨團是否可能越俎代庖聲請釋憲，總召柯建銘已經兩度就此表達異議，認為應該等《憲訴法》「正式生效」後再來聲請。換言之，柯建銘並不認為「預防性權利救濟」是個好主意，根本不想扛這個擔子。

從上述的主客觀因素看來，賴政府如果要對《憲訴法》聲請釋憲和暫時處分，勢必是一條崎嶇坎坷的路。從客觀環境看，一般民眾對民進黨「當家鬧事」的作法已經相當厭煩，前有國會改革的阻撓，後有對「三法」的強硬杯葛，戰火不知何時方歇。從主觀條件看，包括呂秀蓮等綠營元老都覺得「賴式民主」已經變質，忘卻「以民為主」的精神。即使從技術面看，連一身功夫的柯建銘都覺得「預防性權利救濟」事不可為，那位只出一張嘴的政委，要教誰去表演這場《憲訴法》的偷天換日神功？

為政之道，不過在回歸初衷，想想人民的需要。賴清德好好補提大法官，才是正辦。