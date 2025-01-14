聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／內政部變政治部

聯合報／ 黑白集

內政部將向憲法法庭申請解散統促黨，內政部長劉世芳表示，證據慢慢浮現中。 圖／聯合報系資料照片
內政部將向憲法法庭申請解散統促黨，內政部長劉世芳表示，證據慢慢浮現中。 圖／聯合報系資料照片
朝野對抗形勢加劇，內政部不甘寂寞，屢屢站在第一線帶頭衝鋒。過去蔡政府不敢做的，例如解散政黨、國籍認證採「兩國論」，內政部都放手大幹，儼已化身對岸的「政治部」。

近期以來，內政部先後聲請解散統促黨、復康聯盟黨，創憲政史「聲請解散政黨」的頭兩例。儘管這兩個政黨行事確有爭議，但以內政部的標準，過去頻頻街頭暴力衝撞、推動「台灣獨立」的民進黨，是否也應被解散？

將南投縣前縣議員史雪燕解職後，內政部又要將五位「具中國國籍」的里長解職，開政府「認定兩國論」先河。此外，又配合網紅，要查「領有中國身分證」民眾。桃園議員詹江村直播自稱「有中國身分證」，旋補充說「中華民國即中國」，也遭內政部查辦。濫權嘴臉，一覽無遺。

內政部「看顏色說話」還不止如此。立院修法提高退休警消所得替代率，內政部當即反對。警政署編預算強化民防，指定的師資，卻是黑熊學院等綠營側翼。與綠營關係匪淺的林秉文棄保潛逃，隔海挑戰公權力，內政部反默不作聲。對自己人，態度果然不同。

內政部號稱「天下第一部」，如今化身「政治部」，無論是部長劉世芳「全力表忠」，或是上級交代「積極助攻」，無疑都為「行政中立」、「依法行政」做出負面示範，留下可恥的一頁。

社論

延伸閱讀

八炯做筆錄途中車禍！自嘲「遭天譴」向詹江村道歉 他冷回：罪有應得

民防預算指定黑熊學院壯闊台灣？劉世芳：有寫到但未執行

曾與林秉文、梁文傑喝酒歡唱？詹江村不滿抹黑喊告

【專家之眼】民進黨玩法追殺史雪燕及侵奪陸配的參政權

相關新聞

聯合報社論／史上最無料內閣，一心只想等大法官護送

立法院上周否決行政院所提《憲法訴訟法》覆議案。這項結果原在各界預料之中，但行政院偏要碰這個釘子，絆住政局。不僅如此，政委...

聯合報黑白集／內政部變政治部

朝野對抗形勢加劇，內政部不甘寂寞，屢屢站在第一線帶頭衝鋒。過去蔡政府不敢做的，例如解散政黨、國籍認證採「兩國論」，內政部...

經濟日報社論／導正公司治理亂象 刻不容緩

政府從2014年開始落實公司治理，與國際接軌及健全資本市場，已有相當成果；然而仍有少數上市櫃公司在經營權爭奪過程中，經常...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。