聯合報黑白集／「藍白擋預算」真好用

全家便利商店去年4月15日起開賣「幸福餐盒」，每份售價60元，於全台超過200間文教及醫院型店舖限量開賣。 圖／全家便利商店提供 農業部之前補助業者推出「六十元幸福餐盒」，最近宣布將在一月底停賣，有親綠粉專立刻宣稱，就是因為藍白強推財劃法、杯葛總預算，才導致窮人的營養餐盒沒了。這篇貼文很快被證實是造謠，因這項經費是來自疫後特別預算，補助本來就是到去年底，跟修法以及總預算根本毫無關係。

自從藍白聯手通過財劃法修正案，中央各部會輪流出來哭窮、恐嚇人民，這一招激不起太多漣漪後，側翼最新的話術就是萬事都推給藍白擋（刪）預算。不只幸福餐盒，近日親綠色彩鮮明的財經人士謝金河批評桃機建設落後、沒企圖心，底下立刻有青鳥留言稱都是因藍白擋預算，怎麼建設？

事實上，各國多在疫情三年國門利用率處於低檔期間，趁隙進行各項軟硬體建設，唯獨蔡政府，除了緊閉國門，沉浸在「防疫模範生」的虛幻光環中，機場建設卻停滯不前，白白虛擲了三年，以致疫後國門解封，桃機立刻顯露各種局促與落後。這全因主政者缺乏遠見與格局所致，跟綠營口中的「國會亂象」一點關係也沒有。「藍白擋預算」儼然已變成綠營側翼用來掩飾執政不力、怠惰或是攻擊在野的武器。

話說回來，賴政府為了財劃法修法鎮日喊窮，賴總統卻要花上六億多元改版五百元鈔票，聽起來，中央政府還挺有錢的，怎麼會窮呢？