聯合報社論／觀光產業成觀光慘業，是綠色執政的人禍

受到颱風、地震衝擊，花蓮觀光慘兮兮，根據觀光署統計，花蓮縣春節平均訂房率僅二成。花蓮東大門夜市人潮不若以往。 圖／聯合報系資料照片 今年春節連續假期，國內旅宿訂房率平均不到三成六，低於去年的四成，旅遊標竿的花蓮、屏東都是重災區。再看去年觀光逆差超過七千億元，去年下半年起旅宿業陸續傳出歇業消息；新冠疫情已過，觀光產業還是「觀光慘業」。面對此一窘境，交通部觀光署卻把責任推給「房價太貴」，顯然避重就輕。

二○○八年開放陸客來台觀光後，觀光業曾經歷十一年榮景。新冠疫情前的二○一九年，國際旅客來台已近一千二百萬人，蔡英文政府還曾喊出「二○三○年觀光產值上兆」口號。不過，在禁止陸客來台、疫情解封後境外旅客來台人數未回疫前水準，以及國人出國旅遊意願高於國旅等多重因素影響下，觀光業每況愈下。

去年初蔡政府將全年境外旅客目標訂在一千萬人，到年底卻只定格在七百五十萬人左右，遠不及預期。去年五月賴政府剛上任時，也把「觀光產值上兆」目標提前到二○二八年實現；到年底卻悄悄把時間「回復」到蔡政府所提的二○三○年，已在賴總統此任任期結束之後，明顯就是不想面對政策跳票結果。對於觀光業困境，可說束手無策。

雖說觀光大幅衰退不是單一因素造成，但真要救觀光，並非毫無辦法。儘管兩岸情勢依然緊張，且台灣民眾組團赴大陸旅遊，或大陸民眾來台旅遊禁令仍在，但自前年底起就可嗅到兩岸觀光鬆綁味道。二○二三年十一月，交通部宣布將對團客赴陸解禁。去年四月，陸方對赴陸交流的國民黨人士表示，將陸續開放福建居民到金馬旅遊。去年十二月，來台參加雙城論壇的上海市副市長華源公開承諾，將積極推動上海居民赴台團隊遊，為此業者均高度期待。

如果這些宣示能一一落實，不僅可解觀光業燃眉之急，甚至可能重回觀光榮景。但在政治力干擾下，這些兩岸觀光交流機會之窗，都未能打開僵局。去年春節前交通部政策急轉彎，重頒禁團令。而「福建居民到金馬旅遊」和「上海居民赴台團隊遊」，則被綠營支持者指控是統戰，甚至再度傳出「憂心陸客影響台灣旅遊品質」聲音。

賴政府的態度更是曖昧不明，不但質疑對岸「誰作主」，對「上海居民赴台團隊遊」也採三手策略。交通部說「歡迎陸客來台，對禁團令滾動檢討」；陸委會則提「三不原則」，要求不出於政治目的、不附加條件、不隨時為脅迫叫停；賴總統新年談話更指定兩岸開放觀光，「先由台灣的台旅會、中國的海旅會」進行小兩會談判。要對岸不設前提，但設定最多前提的恰是民進黨政府。

觀光業死活，民進黨政府從未看在眼裡；其心中所繫、手中所做，始終是如何利用兩岸觀光議題操弄對立，獲取政治利益。如果能把兩岸政治對立和觀光交流脫鉤處理，以疫前二○一九年陸客近三百萬人計，豈會有去年千萬國際旅客只達標四分之三、觀光逆差超過七千億、春節訂房率創新低、旅宿業頻傳歇業慘劇？

從產業發展角度看，作為第三級產業主力之一，觀光業如果崩潰，從二級產業轉型到三級產業就只是空談；從國家安全戰略角度看，自開放民眾赴大陸探親政策起，觀光業就扮演著兩岸關係「春江水暖鴨先知」的角色。一面宣稱希望緩和兩岸關係，一面阻攔兩岸觀光交流，政策目的與手段完全背道而馳。旅遊品質不佳或旅宿價格太高，都可能是觀光不振原因，卻無法解釋觀光業為何全面崩潰。把觀光業者生死當成政治武器，產業成「慘業」，就是民進黨執政下的人禍。