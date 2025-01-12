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聯合報黑白集／兩個便當與高檔套餐

聯合報／ 黑白集

新黨北市議員侯漢廷曝光民進黨新潮流大老吳乃仁與北檢檢察官用餐畫面。 圖／取自臉書「侯漢廷」
新黨北市議員侯漢廷曝光民進黨新潮流大老吳乃仁與北檢檢察官用餐畫面。 圖／取自臉書「侯漢廷」
司法節前夕，民眾黨代理黨主席黃國昌爆料，前民進黨大老吳乃仁與北檢五檢察官在高檔餐廳聚餐。吳乃仁因賤賣台糖土地被判刑，還欠國家一點七億元，但搭豪車出入，在包廂六萬、套餐七千起跳的米其林餐廳宴飲，席上一群檢察官作陪；乃公夜宴，想像無限。

法務部長鄭銘謙回應稱「按照倫理規範，尊重行政調查」，被譏軟趴趴；民進黨團總幹事吳思瑤說「不要看到黑影就開槍」，更令人搖頭。司法官與爭議人物同桌是何等大忌！

說到檢察官「該怎麼吃飯」，就得一提當年偵辦前總統陳水扁貪腐案的檢察官陳瑞仁。他總是帶著妻子親手做的兩個便當上班，一個午餐、一個晚餐，藉以辭謝餐敘邀約，也不參加親朋以外的應酬。他常掛在嘴邊的一句話是：「檢察官要耐得住寂寞。」

陳瑞仁是蘇煥智、邱太三的台大法律系同窗，自承深綠，「但離開投票所的布幔，心中就沒有顏色」。也因此，他偵辦扁案幾無人質疑偏頗或政治辦案。對照北檢偵辦柯文哲案金流不明、偵辦內容同步外洩，差之何止千里。

陳瑞仁曾任司法官訓練所教務組長多年，也就是許多檢察官口中的「導師」，當今北檢、甚或參與奢豪餐敘的檢察官中很可能就有他的學生，只不知他們是否還記得這位「帶兩個便當的老師」的言教與身教？

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