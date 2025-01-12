經濟日報社論／柔新經濟特區給台灣的啟示

新加坡和馬來西亞兩國，於1月7日共同簽署了「柔佛─新加坡經濟特區」協定，方便人員和貨物流動，並藉以吸引投資。 路透

新加坡和馬來西亞兩國，於1月7日共同簽署了「柔佛─新加坡經濟特區」協定，方便人員和貨物流動，並藉以吸引投資。這是高度創新的經濟發展策略，值得關注，並思考可以借鏡學習之處。

新加坡和馬來西亞兩國相鄰，早期同為英國殖民地；1968年新加坡從馬來西亞獨立之後，雖然政治上相互獨立，但經濟上極為密切，難以分割彼此。眾多馬國柔佛州居民，到鄰近的新加坡上班；而新加坡土地和物價昂貴，也大量到柔佛投資或採購。若能以各種協定在經濟上將兩地更緊密連結，自然可讓星國企業降低營運成本，也讓柔佛和其他鄰近的馬國各州經濟成長加速。柔新之間，除過去的「東協自由貿易區」（ASEAN FTA）可完成許多貿易自由化功能（如撤銷關稅）外，「經濟特區」是進一步的創新規劃。全球迄今為止，並未見到經濟特區是跨國的，它必須克服的困難度必然更高，但可獲得的效果必然更大。

這個特區計畫複製「香港─深圳」模式，其面積將達3,571平方公里，是新加坡面積的五倍；每天有30萬人從柔佛進出星國，若人員和貨物進出更為便利，自然對彼此都有重大利益。因此，自動化通關和貨物通關及人員進出的便捷化最為重要，而提供減稅（高增值類企業所得稅率5%、可達15年，知識型員工15%、十年）和寬鬆的監管作業，都可以產生激勵投資的效果。但若要發揮更高效能，就需要更多的區域發展和新興產業規劃，所以除特區協議本身外，也簽署了六份諒解備忘錄，包括城市發展、打擊跨國犯罪、教育及婦女、社會福利、氣候變遷、碳捕捉及封存。特區內已有製造、物流、糧食、旅遊、能源、數位經濟、綠色經濟等11項產業，以此基礎希望在生效後五年內，能吸引到50個大型投資計畫，創造出2萬個技術職缺。柔佛州原來就有輝達、谷歌、微軟、字節跳動的數據資料中心，和新加坡進一步結合之後，希望一舉成為「東南亞的深圳」。

我們是這些國家的貿易競爭者之一，可以從這個特區得到啟發：首先，經濟特區可以是跨國的，不必限定於國境之內，這是觀念上的一大突破；其次，新柔透過「異地同質化」的套裝方案，促進兩地的同質性，柔佛可提供星國較低的投資和營運成本，分散星國的資源壓力，也加速柔佛成長，是雙贏局面。

若台灣要吸取柔新特區的特質，可以如何處理呢？首先，台灣受到北京壓制，難以突破簽署國家的「自由貿易協定」（FTA），但可以仿效柔新經濟特區，以對應城市或區域的模式，和他國城市或區域簽署FTA。早先，這種作法在貨品進出的通關查核上會產生困難，但目前區塊鏈技術可追蹤貨品履歷，讓區域或城市間的自由貿易變得可能（台新和台紐已從2020年開始貿易通關區塊鏈服務）。因此，台灣應可自由地和菲律賓的呂宋島，或墨西哥的提華納，或大陸的福建省簽署「區域自由貿易協定」，為台灣覓得更低廉的生產基地，供應全球市場。在台灣土地、水電和勞動資源都難以負荷進一步經濟活動的此時此刻，深入研究這個議題，應是台灣下階段經濟發展的基礎工作。

和「柔新經濟特區」明顯的差異是，柔新是相連的地區，但台灣和上面列舉的地區或城市是分離的，這的確是個弱點，但可以靠密集的海空運來彌補；由於兩地成本的差異應該大於柔新的差異，所以「貿易利得」可能更大，值得深思。另一個缺憾，是世貿組織（WTO）規範中，只允許國際間的自由貿易發生在「國家」或「獨立關稅領域」之間；我們可以積極結合企求自由貿易的國家，在WTO平台提出修改規則，讓它成為這股「去全球化」逆流下的國際貿易亮點。