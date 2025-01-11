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聯合報黑白集／新潮流的紀律成傳說

聯合報／ 黑白集

國民黨立委徐巧芯2日下午在臉書刊登目前遭通緝的「百億賭王」林秉文在聚會場合歡唱的影片，但同場合還有陸委會副主委梁文傑（中）的身影。圖／取自徐巧芯臉書 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
國民黨立委徐巧芯2日下午在臉書刊登目前遭通緝的「百億賭王」林秉文在聚會場合歡唱的影片，但同場合還有陸委會副主委梁文傑（中）的身影。圖／取自徐巧芯臉書 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
藍委徐巧芯爆料，陸委會副主委梁文傑在北市議員任內，曾與詐欺犯林秉文宴飲歡唱。梁文傑稱，他當時並不認識對方，其妻林楚茵則怒罵徐巧芯是「綠茶婊」。未料，這段爆料更引來林秉文隔空開嗆，什麼狂妄的話都說出口了。

梁文傑是「新潮流系」重點栽培人馬，新系過去以「紀律嚴明」著稱，但現在看來紀律已經鬆弛。無獨有偶，近日與五檢察官宴飲遭到非議的，也是新系大老吳乃仁。吳乃仁六年前不滿鄭文燦簽字擁護卓榮泰當主席，一怒之下，宣布「退流退黨」。他仍欠台糖一・七億未還，人在江湖，卻餘威不減，五名檢察官也敬陪到底，不敢離席。

最諷刺的是，鄭文燦過去被民進黨稱為「大阿哥」，也是新系同門師兄，轉眼已變成遭求刑十二年的貪瀆犯。政界的評論是，賴清德終於除掉了他背後最大的一根芒刺。但鄭文燦已難以辯白，他除了出入八八會館，收賄過程全遭錄音錄影，如今百口莫辯。

人們不禁好奇：新潮流曾經的嚴明紀律，哪裡去了？是隨著長期執政而渙散？還是這群人早已忘記自己曾經的信念和誓言？新貴接受黑道大亨招待而怡然自得，大老賤賣國土受刑仍威風凜凜，首長有了權力便拿來兜售。這樣的新潮流，難道不是自甘下流？

權力使人腐敗，那些崇拜權力的人，也該醒醒了！

社論

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