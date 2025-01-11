經濟日報社論／通膨問題嚴峻 政府謹慎應對

主計總處公布去年全年消費者物價指數（CPI）上漲率為2.18%。聯合報系資料照

主計總處公布去年全年消費者物價指數（CPI）上漲率為2.18%，這是2021年以來連續四年通膨接近或是超過2%；同時，主計總處預估今年的CPI仍然會維持在1.93%的高水準，顯示疫情以來國內通膨的問題仍然嚴峻。相較於2000年以來，未曾出現過連續兩年通膨超過2%的情況，近年來的通膨問題可以說是非常嚴重。雖然比起美英等主要國家，台灣的通膨率略低，但是從2000年以來，我國每年的名目薪資成長率大約只有1%，所以對於台灣人民而言，物價高漲情況仍然是無法接受的。

一般國人會看重消費者物價指數，是因為其中的消費項目是生活所需，對於消費者的感受最為直接。如果再仔細看其中感受更為切身的項目，包括每月至少購買一次的商品和外食費，去年的上漲率分別為3.62%和3.14%，明顯高過CPI的2.18%；前兩年這兩個項目的上漲率更是達到4%或是5%的水準。因為這兩個項目中的商品可以說是大家天天要面對的，所以國人對於物價上漲的感受，遠遠超過CPI的上漲程度。

在國際通膨方面，美國的CPI在去年8月降到最低的2.41% ，之後，又逐月上升到11月的2.73%，顯示美國的通膨也是居高不下。在通膨再現的情況下，美國聯準會降低利率的力道也受到影響，雖然12月再調降1碼，但是因為通膨，許多專家認為美國明年利率的下調幅度可能會減少，估計最多可能只有2碼，即0.5%。這對於現在利率水準維持在5%左右的美國來說，當然不是一個好消息；更何況即將上任的美國總統川普已經多次表明，將會對進口產品課徵高額關稅，可以確定的是，美國進口商品的價格必然會變高，美國國內物價也會因此而水漲船高。

台灣物資缺乏，許多大宗原物料都必須依賴進口，物價很容易受到進口物價的衝擊，尤其原油和其他農產品價格。在國際通膨可能會持續的情況下，今年台灣通膨可能就不容易下降。

除了高物價以外，長久以來，高昂的房價一直都是民怨之首。但是，現在高通膨的統計中，並沒有包括房價指數，只包括了設算後的房租。依主計總處公布的資料，去年國內房租上漲率為2.45%，也比CPI高不少，顯示弱勢的租屋家庭同樣面臨租金上漲的困擾。以台北市來說，一棟30坪的公寓月租至少3萬起跳，這對於許多年輕家庭來說，可能都是一筆很大的支出。

如果再把房價因素放進來，國人對於物價的感受應該就會更痛苦了。以信義房屋指數來看，去年前11個月，台北市與新北市平均房價上漲率分別達到7.28%與8.48%，而中南部地區在台積電投資設廠的效應帶動下，這兩年房價上漲的幅度更是超過大台北地區。央行去年連續幾波調控政策下，房市的確受到一些壓抑，今年的房市應是價穩量縮的格局，但是房價不致於大幅下滑。

在國際通膨仍然嚴峻的影響下，再加上全球經濟情勢混沌不明的情況，主計總處預估今年我國的通膨仍然維持在1.93%的高水準。在此種情況下，政府部門在採行相關政策時就必須更為謹慎，比方說，央行的利率政策就必須保守一些，不必然要跟著美國聯準會持續降息。另外，如果川普真的對全球加稅，我們是否也要對美國採取反制措施，這裡面不是只有政治因素的考量，也必須把一些重要的經濟因素考慮進去。總之，今年會是全球政經都非常混沌的一年，政府部門的各項政策都必須預先推演，採取更有彈性的應變措施。