經濟日報社論／AI驅動科技革命對台灣的啟示

2025年CES主題依然圍繞著AI，晶片廠發表最新一代晶片、品牌廠端出全新AI PC；在展場上，機器人、健康科技頗具亮點，揭示AI已經深入生活。路透 2025年國際消費電子展（CES）在拉斯維加斯盛大開幕，作為全球科技界的年度盛事，不僅是各大科技公司展示最新技術的舞台，更是未來科技趨勢的風向指標。今年的CES以人工智慧（AI）為核心，展示了從消費電子到智慧汽車、從可穿戴設備到物理AI的多領域創新。輝達CEO黃仁勳的開幕演講更成為全場焦點，他發布多款重要產品，並描繪了AI驅動的未來科技藍圖。

今年的會展，AI技術無疑是最大的主角。從智慧家居到智慧汽車，從可穿戴設備到虛擬實境，AI技術的應用無所不在，展現了其作為未來科技基礎的強大潛力。

智慧汽車成為CES的焦點之一，各大汽車廠商展示了AI驅動的智慧駕駛、智慧座艙和車載系統。例如有歐洲車廠推出了全景的車內系統，涵蓋3D抬頭顯示和超感應智控方向盤等技術，展示AI在提升駕駛體驗方面的巨大潛力。此外中國車廠也展示了基於AI大模型的智慧駕駛技術，進一步推動了智慧汽車的全球競爭。

可穿戴設備在CES迎來了新的突破，AI技術的應用使得智慧手表、智慧眼鏡等設備不僅具備健康監測功能，還能實現語音互動、物體識別等多模態功能。例如智慧眼鏡支援即時語音翻譯和自動場景優化，展示了AI在可穿戴設備中的廣泛應用。

物理AI（Physical AI）成為今年CES的另一大亮點，輝達發布了Cosmos世界基礎模型平台，目的在透過AI模擬物理世界的複雜動態。物理AI的崛起，代表AI技術從虛擬世界走向物理世界的重大轉變。未來AI將不僅僅是生成文本和圖像的工具，還將成為理解並模擬物理世界的強大工具。這一技術的突破，將為機器人、自動駕駛汽車等領域帶來革命性的變化。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的開幕演講，強調公司的策略願景及其在不斷發展的AI和加速運算領域中的關鍵作用，演講強調了NVIDIA致力於推動AI技術及其在各行業的應用，包括上述的物理AI和新的AI晶片系統。

NVIDIA與業界領導者的合作是黃仁勳演講的重點，他宣布建立合作夥伴關係，推動自動駕駛汽車技術和機器人技術，代表NVIDIA致力於站在下一波科技革命的先鋒。這些聯盟預計將引導創新並擴大AI驅動解決方案在各個領域的採用，從而有可能帶來顯著的經濟成長和新市場的出現。

儘管提出了雄心勃勃的願景，但NVIDIA的股價在演講後反而下跌，分析師指出，雖然策略方向充滿希望，但如何讓下一代AI真正變成產業生產力的工具或是搖錢樹的來源仍然是充滿疑慮，前景不確定減低投資者的熱情和信心。

CES 2025預示著未來科技將以AI為核心，構建一個多維度互動的智慧生態系統。包括AI與生活的深度融合，人類生活將變得更加智慧化和個性化。AI不僅能提升設備之間的互動，還能透過資料分析和學習，為每個人提供更加個性化的服務。

台灣作為全球科技產業的重要參與者，政府與企業應積極因應，以保持競爭力並推動產業升級。在政府層面，要加緊政策支持與資源投入，加大對AI技術研發的支持力度，提供資金、稅收優惠和法規指引，鼓勵企業投入AI創新。此外也應強化AI人才培育，培養高素質的AI專業人才。

政府還須建立完善的法規與倫理框架，隨著AI技術的發展，必須制定相關法規，確保技術應用的合法性與倫理性，保障公民隱私與資料安全，避免未來的AI災難。

在企業層面，應加大對AI技術的研發投入，開發符合市場需求的創新產品。尤其在智慧家庭、電動車、無人機、機器人等領域的應用，台灣企業應積極跟進。AI技術的應用涉及多個領域，台灣企業應與其他產業合作，整合資源，共同開發新產品或服務，並拓展市場與提升品牌。

CES給台灣一個很好的借鏡，希望政府和廠商因而打開眼界，努力於提升台灣科技的競爭力。