經濟日報社論／科研成長遲滯的警訊

國科會公布最新的「全國科技動態調查」報告，2023年全國科研經費創下新高，為新台幣9,373億元。示意圖。（美聯社）

國科會公布最新的「全國科技動態調查」報告，2023年全國科研經費創下新高，為新台幣9,373億元；但年成長率只有4.4%，成長動能已經趨緩，占GDP比重也僅提升0.02%，達3.98%。除非研發效能提高，否則創新能力的提升可能受限，值得各方重視。

我國研發的投入主力是企業界，近年投入科研資源都占全國研發經費比率八成以上；而企業研發又以500人以上的大企業為主，2023年這類大企業研發費用占了全台企業研發的81.7%，是研發投入的關鍵力量。企業研發投資會受到商機牽引，其增速關係到經濟成長的快慢。因AI和5G進展神速，企業界投入研發經費也就快速成長，過去五年平均成長率達到8.8%，2021到2022年更雙雙超越10%，也讓台灣經濟近年有相當突出的表現。

然而，2023年的研發經費成長率遠遜過去五年平均；這種研發成長遲滯的現象，若排除研發占比高達全體二成的台積電，則情況將更嚴重，因台積電的高成長明顯拉高了全台成長率。台灣整體的研發占GDP比重（3.98%）因半導體業研發投入大增而超過許多先進國家，如2022年美國為3.6%、日本3.4%、德國3.1%、英國2.9%、法國2.2%，但還是不如以色列（5.6%）和韓國（5.2%），不宜自滿而逐漸鬆懈。因此，研發成長遲緩的原因值得推敲，並須亟謀求解決，否則對經濟可能產生不利影響，應高度警戒。

再者，我國研發投入在產業界的高度不均，是另一個值得重視的問題。國科會調查顯示，2022年的企業研發，有78.1%集中在電腦、電子及光學產業，韓國只有49.3%，美國更只有18.4%；德國和日本因為汽車業重要，分別有34.4%和26.9%企業研發投注在汽車業。我國研發高度集中在資通訊產業的結果，雖然造就該產業在全球具有高度競爭力，卻也造成其他產業研發不足、成長遲滯，甚至衰退和沒落。

觀察國科會的調查資料，雖然所有的高科技行業都投注了大量研發經費，但仍有不少行業的研發投入少到令人擔憂。這些不太研發的產業都屬於傳統產業－運輸倉儲只有4.5億元、成衣及服飾4.0億元、金屬製品3.7億元、基本金屬3.5億元、印刷及資料儲存媒體3.4億元、塑膠製品2.9億元、橡膠製品1.7億元、非金屬礦物製品1.6億元，家具製造2億元、住宿餐飲0.5億元，木竹製品更只有寥寥200萬元。

這些行業的研發投資，不僅和高科技行業完全不成比例，連同樣屬於傳產的食品飲料業（28.8億元）、紡織業（22.4億元）、皮革毛皮業（43.6億元）、批發及零售（83.3億元）、藥品及醫用化學製品（87.0億元）、化學材料及製品（104.9億元）、機械設備及製品（179.5億元）等，也都難望項背。究其原因，應該是在本地競爭力滑落下，直接對外投資產生的競爭優勢，比起在台灣從事高風險的研發卻仍難以明確掌握市場，有極大的關係。

這些個別企業的最適化決策，即使是企業的最佳解方，累積起來就是在台灣的這些行業萎縮外移，最後某些關鍵性產品從台灣消失，不僅產業結構失衡的風險增加，甚至是某些產品或關鍵零組件完全消失的國安風險，政府不該只看到高科技的亮麗表現，卻對傳產萎縮的國安風險視而不見。

1986年，美國太空梭「挑戰者」發射後73秒立刻爆炸，七位太空人全部罹難。事後發現竟是不起眼的塑膠O型環在低溫下失去彈性的「小問題」，卻導致密封效果不佳，漏出的高溫燃氣燒穿了燃料箱所致。傳產企業研發不足、競爭力低弱，可能產生的國安風險，正是政府扮演更積極角色的機會，否則極可能變成台灣產業的「O型環」，不是嗎？