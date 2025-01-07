經濟日報社論／嚴加防範人工智慧潛在風險

AI示意圖。 （路透）

隨著2025年到來，科技產業對人工智慧（AI）的狂熱已達到前所未有的高度。Google執行長皮查伊在最近的一場員工會議中表示，Google未來的重點將完全聚焦於AI，並強調以「靈活快速」的方式推向市場，類似Google創業初期的風格。其他科技公司也都傾全力發展AI，但這樣的策略真的能挽救科技業嗎？或者這只是將其推向深淵的催化劑？

近年以來，AI的發展雖然令人驚嘆，但其缺陷同樣不容忽視。AI服務經常提供錯誤、混亂甚至荒謬的答案，而科技公司對此卻往往選擇推卸責任。這種不負責任的態度，加上AI逐步深度嵌入網路搜尋引擎和其他核心產品，已經成為消費者信任的重大隱患。

不僅如此，很多公司在AI領域的全力投入已經影響到其他核心業務的發展，非AI部門的資源被削減，非AI核心產品逐漸缺乏維護。對消費者而言，這是一個令人擔憂的訊號；畢竟許多人需要的是日常軟體的穩定服務，而非實驗性的AI功能。

AI技術的進步無疑為人類帶來許多便利，但消費者真的對AI充滿熱情嗎？事實恰恰相反，許多消費者對AI的信任感正在下降。隨著AI的普及，人們逐漸意識到其潛在風險和不確定性。消費者並不希望AI無處不在，更不希望AI功能頻繁出現在日常生活中，甚至強行植入使用者體驗。相較於AI，人們更希望科技公司對其產品負起全面責任，並確保服務的穩定性和可靠性。

相對於Google或微軟，雖然Apple在AI領域採取了截然不同的策略，選擇穩健、謹慎地引入，避免AI生成可能引發誤導或爭議的內容。但即便是如此，Apple也無法完全避免AI系統的錯誤；Apple的AI功能曾經錯誤總結新聞內容，導致嚴重的誤導。這凸顯出即使最頂尖的科技公司，也無法掌握「失控」的風險。

AI的問題並不僅僅在於技術不成熟，而是其核心本質中存在的不確定性。這種不確定性導致AI系統產生類似「似是而非」的問題，即AI生成的大部分內容看似正確，但存在一小部分錯誤且不易察覺。這種細微但危險的錯誤，往往比明顯的失誤更危險。

在AI尚未完全成熟的階段，科技公司往往選擇容忍錯誤，並迅速將AI產品推向市場，這樣的策略在長期來看可能弊大於利。消費者對AI的期待並非「新奇有趣」，而是「可靠穩定」。雖然英國科幻小說作家Arthur C. Clarke曾說：「任何足夠先進的技術，與魔法無異。」但真正成熟的技術應該是「普通而可靠」，就像電力或網路一樣，人們習以為常且不再感到驚奇。

對很多科技公司而言，AI無疑是未來發展的重要方向，但完全依賴AI可能是一條充滿風險的道路。AI的進步需要時間，而消費者對穩定和安全的需求卻迫在眉睫。所有公司應該重新審視其AI戰略，避免在AI領域的過度投入導致其他核心業務的衰退。

科技公司需要更加重視消費者的聲音，提供更完善的客戶服務體系。很多公司只會發展產品，但客戶服務並不周到；如果消費者服務不被重視，即使AI技術再先進，也難以挽回消費者的信任。

為了避免科技公司對AI的狂熱失控，政府如何監管就很重要。歐盟的AI法案，台灣草擬中的人工智慧基本法就是希望來管控AI，避免其變成脫韁野馬，但所有法案目前都避免觸及的是AI科技公司需不需要為其AI的錯誤負責？例如當自動駕駛汽車因AI問題發生車禍時，誰該負責？是汽車製造商？還是AI軟體廠商？當人們因深偽（Deepfake）的影片而受騙時，提供深偽工具的軟體商需不需要負責？所以政府應未雨綢繆，制定各種相關法律，因應未來AI充斥的世界。

未來幾年，AI無疑將繼續改變我們的工作和生活方式，如何以負責任的態度引導這一改變，讓AI更安全且更可靠，將是政府和每一家科技公司無法迴避的重要課題。