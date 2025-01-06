聯合報黑白集／賴清德的魷魚遊戲

賴清德總統。聯合報系資料照 魷魚遊戲第二季熱映中，台灣政壇也在上演實境版魷魚遊戲。賴清德總統的遊戲規則粗暴又簡單：「順我者生、逆我者亡」，民眾黨前主席柯文哲、海基會前董事長鄭文燦都是見證人。

賴總統的魷魚遊戲明示著兩句通關密碼：「表決可以輸，論述不能輸」、「民主的紛爭要用更大的民主來解決」。在野黨三讀修法，賴政府覆議反制；行政、立法大亂鬥，青鳥、大法官、司法成為賴總統三支箭，只要民進黨表決不利，青鳥就包圍立法院、大法官宣告違憲，再不聽話就司法伺候。當家鬧事、莊家翻桌，國家機器卯贏不卯輸，所謂「更大的民主」就是賴清德個人意志。

賴總統元旦出奇招，主動邀請立法院長韓國瑜到總統府喝咖啡，希望一起聊聊國家大事；值此同時，立院民進黨團總召柯建銘卻放話要罷免韓國瑜，還加碼國民黨立委全罷掉。賴清德、柯建銘一個白臉、一個黑臉，老柯就像立法院「○○一號」內鬼，帶頭潑糞國會，讓立委大罷免潮更具正當性，老柯是不分區立委，區域綠委卻人人自危。賴清德笑看立院惡鬥，樂當「更大的民主玩家」。

賴清德版魷魚遊戲的劇本已經寫好，終局贏家只能「信賴」，別無他家。但南韓總統尹錫悅「戒嚴之亂」的殷鑑不遠，民主從來不是一個人說了就算，台版魷魚遊戲未完待續。