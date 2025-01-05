聯合報社論／高虹安案停審，綠色陰影下的司法曙光

新竹市長高虹安被控詐領立院助理費，一審依貪汙判刑七年四月並停職；高院合議庭認為立院組織法條文有違憲之虞，裁定停審並聲請釋憲。本報資料照片 新竹市長高虹安在立委任內涉詐領助理費案，一審獲判有罪停職，台灣高等法院二審決定停審，聲請憲法法庭宣告立委助理費相關法規違憲。此番轉折，最令外界驚奇的是，高虹安竟是多年來首宗因涉犯助理費案被判刑的立法委員。此一事實，間接揭露當前司法實已籠罩在政治辦案的陰影下；而高虹安案雖是「立委涉詐助理費遭判刑」特例，卻非近年政治辦案特例。

立委涉犯詐領助理費者，僅見諸媒體報導者，就不下十件。獲不起訴者有民進黨立委陳瑩、前立委林濁水、王雪峰等；三審無罪定讞者，則有新黨前立委吳成典。目前仍纏訟中或調查中的，有國民黨前立委李慶華、民進黨立委林宜瑾等案。無疾而終者，也有民進黨前立委陳賴素美、前國民黨僑選立委關沃暖等案。被指與高虹安處理助理費「系出同源」的民進黨立委吳秉叡案，則至今未聞辦案進度。

這些案例，其中在立委任內發生的，雖各自情狀不同，但不起訴、獲判無罪或無疾而終，關鍵都在於檢察官和法官均對立委助理費採從寬認定，只要能證明是在公務上使用，就予以不起訴處分或判決無罪。而與過去案件相比，無論從金額或用途看，高虹安都顯非「犯罪情事特別明確」，或者「犯罪事實特別嚴重」。這也是高院認為立法院組織法第卅二條關於立委助理費規定有違法律明確性，且認定立委與地方民代助理費性質是否相同存有疑義的原因。

更重要的是，高虹安案從調查、起訴到判決，處處充滿政治運作的斧鑿痕跡。此案爆發，恰值二○二二年九合一選舉前，高虹安除了是現任立委，亦是民眾黨新竹市長候選人。偵辦過程中，北檢除遭控對助理「押人取供」、「違法取證」，甚至還發生「撤換檢察長」情事。為將高虹安定罪，可說無所不用其極。

但高虹安不是政治辦案下的唯一受害者。同樣涉犯貪瀆案的台北市前市長柯文哲與桃園市前市長鄭文燦，所獲待遇天差地遠。鄭文燦案在收賄事實明確情況下，桃園地檢署二度偵結，未予起訴；直至檢察長換人、重啟調查並起訴後，亦順利獲得交保。反觀柯文哲案，羈押四個月後，金流迄今不明，偵結、起訴、交保後，北檢卻三度抗告，最終又將柯文哲羈押禁見。

國民黨籍的宜蘭縣長林姿妙遭控涉貪，也是在二○二二年九合一選戰那年偵辦，並在縣長選舉登記前夕起訴，近日一審遭重判十二年半並停職。另外，已起訴但尚未宣判者，還有國民黨籍的新竹縣長楊文科和立委顏寬恒。這些都遭質疑為選舉操作司法案件。

反觀與民進黨相關的司法案件，不是高舉輕放，就是枉法縱放。超思雞蛋案遭質疑涉弊許久，北檢終於啟動偵辦，卻迄今沒有下文；涉貪的台鹽前董事長陳啓昱，則鬧出「當庭釋放後逃亡」鬧劇。涉及八八會館地下匯兌案，被質疑與綠營關係良好的林秉文，僅以三百萬元交保後棄保潛逃。近日還流出林秉文過去與現任陸委會副主委梁文傑飲酒作樂的畫面。司法受政治干擾之深，讓全民共憤。

高院停審高虹安案，並針對立法院職權行使法關於立法院助理費規定，聲請憲法法庭宣告違憲，所彰顯的意義不僅是要完善立委職權與助理費制度建立，也凸顯司法體系裡仍然有敢於向政治力說「不」的司法人員。這讓籠罩在綠色威權陰影下的司法，露出一絲曙光。不過，政治凌駕司法仍是現在進行式，唯有全民和在野黨都加強監督制衡力道，才有機會讓司法重獲信任。